„Wir wollten ein Logo von Kindern für Kinder – es sollte nicht steril aussehen“, beschrieb der Fördervereinsvorsitzende Dominik Hermes das Ziel des Projekts. Dem neuen Vorstand des Fördervereins gefiel das alte Logo nicht mehr, weil es zu wenig Bezug zum Verein hatte. Also sollten die Drittklässler von Lehrerin Anke Koschützke ran, um ein neues zu gestalten.

Nachdem Dominik Hermes Anfang März die Schüler aufgeklärt hatte, welche Aufgaben der Förderverein hat, wurde in einem ersten Schritt die Form des Logos entwickelt. Die neun Schüler des Kunstkurses stimmten ab: Es sollte ein Kreis sein. Auch die Anordnung des Begriffs Förderverein wurde festgelegt, am Ende stand mit der Schreibschrift eines Schülers der Schrifttyp fest.

Es gab insgesamt über zehn Entwürfe, einige Schüler entwickelten sogar zwei. Letztlich wurden zwei Logos ausgewählt, die allen Schülern der Schule am Freitagmorgen in einer Vollversammlung im Forum vorgestellt wurden. Sollte es das Logo mit den Schülern werden, die auf einer Wiese stehend sich an der Hand halten? Oder aber das Logo, auf denen Luftballons in die Höhe schweben, auf denen die Aufgaben des Fördervereins aufgedruckt waren? Es wurde eine eindeutige Entscheidung, nur 15 Schüler entschieden sich für die Luftballonversion.

Beim Blick zurück war es zunächst ein aufwühlendes Erlebnis, als Dominik Hermes dem Kunstkurs seinen Wunsch vortrug. „Wir haben uns erschrocken“, erinnerte sich Nika, woraufhin Jana ergänzte: „Aber als wir gemacht haben, hat es viel Spaß gemacht.“ Eigentlich hatten die jungen Künstler erwartet, dass die Luftballonversion das Rennen machen würde, wobei das gewählte Logo auch viel Symbolik beinhaltet.

Die Sonne als Kranz soll Fröhlichkeit und Wärme zum Ausdruck bringen, die händchenhaltenden Kinder den Zusammenhalt an der Schule verdeutlichen. Der Regenbogen schließlich symbolisiert die Freundschaft. Dominik Hermes dankte dem Kunstkurs für seine engagierte Arbeit und hatte auch eine Belohnung dabei: einen Beutel voller Süßigkeiten.