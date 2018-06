Wie im eigenen Wohnzimmer

„Darum steht bei uns auch das Haus an prominenter Stelle im Name, es steht besonders für unser familiäres Verständnis von Schule“, sagt die kommissarische Konrektorin Nicola Haas.

Gemeinsam mit ihrem Kollegen Tobias Trautmann leitet Haas diese etwas andere Schule. Die Ziele der „Regenbogenzeit“ der Schüler unterscheiden sich von denen vieler Regelschulen deutlich. „Wir wollen unseren Schülern zuerst beibringen, mit ihren Stärken und Schwächen produktiv umzugehen, damit sie Perspektiven aufgreifen und eigene Lebensvisionen entwickeln können“, ergänzt die Leiterin. Um das Ziel zu erreichen, ist für die Schüler ein besonderes Verhältnis zum kleinen Kollegium nötig.

Hier steht nicht die Wissensvermittlung an erster Stelle. Es ist das friedliche und vor allem kooperative Zusammenleben, das erlernt werden soll. Denn die Regenbogenschüler kommen mit unterschiedlichen und nicht gerade einfachen Vorgeschichten in den Pattenmeicheln. Dazu geht diese Schule auch etwas andere Wege. So sind die Schüler in fünf Kleingruppen aufgeteilt, die sich über alle Jahrgänge erstrecken. „Die Idee dahinter ist, die soziale Verantwortung der Älteren für die Jüngeren zu fördern“, erklärt Nicola Haas. So sei es möglich, diese jungen Menschen auf ein eigenverantwortliches Leben vorzubereiten. Bereits das Schulgebäude ist hier meist mehr als nur Schule. „Bei ganz vielen Schülern ist sie der Dreh-und Angelpunkt in ihrem Leben“, berichtet die Sonderpädagogin. So wird durch eine Küche, einen gut ausgestatteten Musikraum und nicht zuletzt einen großen Werkraum eine Art Familienatmosphäre geschaffen. „Ganz besonders trägt das Wohnzimmer zu diesem Gefühl unter den Schüler bei“, ergänzt Sonderpädagoge Trautmann.

Die Schüler der Regenbogenschule helfen bei der Gestaltung des Bauerngartens. Foto: privat

Dazu stellt die Schule immer gern kreative Aufgaben. So war der Werkraum der Sitz einer Schülerfirma. Zurzeit sind die Regenbogenschüler in ein besonderes Projekt eingebunden. „Wir bauen unseren Schulbauernhof“, hebt die Konrektorin hervor. Der hat auch wieder eine ganz besondere Geschichte. Um die Selbstwahrnehmung der Schüler zu fördern, besuchte die Regenbogenschule den Emshof in Telgte. „Ein tolles Erlebnis, hier kamen die Kinder mit Tieren zusammen. Sie erlebten und erfuhren im wahrsten Sinne des Wortes das Leben auf dem Bauernhof“, schwärmt Nicola Haas. Für viele Schüler ein Erstlingserlebnis, das sie lange begleitet. Daraufhin hat die Schule das als längerfristiges Angebot ausgearbeitet. „Leider sind die Kosten sehr hoch und wir können damit rechnen, das in absehbarer Zeit einstellen zu müssen“, bedauert die Schulleiterin. Um es aber nach besten Möglichkeiten weiterführen zu können, ist der eigene Bauernhof geplant und im Bau. Natürlich als Projekt der Schüler. „Dennoch suchen wir dringend Helfer mit entsprechenden Fachkenntnissen, pensionierte Handwerker wären toll“, bittet Tobias Trautmann um Unterstützung.