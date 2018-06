„Wieder stärkste Kraft in Ahlen werden“

Ahlen -

Sebastian Richter ist neuer Vorsitzender der Ahlener SPD. Der 37-jährige Rechtsanwalt wurde beim Parteitag am Samstag nahezu einstimmig, bei nur zwei Enthaltungen, zum Nachfolger von Steven B. Scholle gewählt. Er will die SPD wieder zur stärksten politischen Kraft in Ahlen machen.