Kurzfristig keine Entscheidung

Nach einem Gespräch mit Stadtbaurat Andreas Mentz rechne sie erst Anfang 2019 mit einer entscheidungsreifen Vorlage durch die Verwaltung, sagte Duhme. In dem Gespräch habe Mentz deutlich gemacht, dass die Bauverwaltung zwar ihre Hausaufgaben bei der Ermittlung des Zahlengerüstes für eine Sanierung des Rathauses (Plan A) und einen Neubau (Plan B) weitgehend gemacht habe, aber sich die Klärung der Fragen über Denkmalschutz mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und der Ablösung der Rechte des Rathaus-Architekten, Prof. Christoph Parade, im Detail sehr schwierig gestalteten.

Deshalb werde es entgegen der bisherigen Absichten und Zusagen in der Ratssitzung am 3. Juli keine Entscheidung zum Rathaus geben, kündigte Duhme an, Weil es „um richtig viel Geld“ gehe – Duhme nannte eine Summe von 50 Millionen Euro und mehr – sei es auch nicht sinnvoll, „die Entscheidung übers Knie zu brechen“, die für 40 oder 50 Jahre Bestand haben müsse. „Sorgfalt geht vor Schnelligkeit“, erklärte die SPD-Fraktionschefin.

Die Verwaltung werde in den nächsten 14 Tagen mehr zu dem Thema mitteilen, erklärte Duhme weiter. Für das weitere Verfahren forderte Duhme ein Höchstmaß an Transparenz, um die Bürger an der Rathausfrage im größtmöglichen Umfang zu beteiligen.

Zur Entscheidung stehe dagegen das Projekt der Syrisch-Orthodoxen Kirchengemeinde St. Georg an, die an der Beckumer-Straße Kirche und Gemeindehaus errichten will. Die Fraktion habe sich mit dem Thema schon beschäftigt, aber noch nicht abschließend beraten. Aus ihrer Sicht gehe es vorrangig um die Frage, ob die Stadt für das Bauvorhaben eine landwirtschaftlich genutzte Fläche zur Verfügung stellen wolle. Natürlich nehme man auch die Anliegen der Anwohner ernst, versicherte Duhme. Am 19. Juni werde das Projekt im Stadtplanungs- und Bauausschuss vorstellt, auf der sich jeder informieren könnte. Das sei auch deshalb sinnvoll, weil im Vorfeld viel behauptet worden sei, was nicht stimme. Ihre Fraktion werde sich bei ihrer nächsten Zusammenkunft ausführlich mit dem Thema beschäftigen.

Auch zum Thema Schulentwicklungsplanung äußerte sich Duhme. Eine erste Sitzung des interfraktionellen Arbeitskreises habe bereits stattgefunden. Bevor man sich ernsthaft mit der Frage einer Umwandlung der Sekundarschule in eine Gesamtschule beschäftige, müsse geklärt werden, ob die Schülerzahlen für die Bildung einer weiteren Oberstufe ausreichten. Denn neben den beiden Gymnasien und der Fritz-Winter-Gesamtschule verfügen auch die beiden Berufskollegs jeweils über einen Abiturzweig.

Mit Blick auf den frisch gewählten neuen Vorstand und seinen Vorsitzenden Sebastian Richter sagte Duhme zu, ihn eng in den Informationsfluss der Fraktion einbinden zu wollen. Anschließend gratulierte sie Altbürgermeister und Ehrenmitglied Horst Jaunich zum am Donnerstag vollendeten 88. Lebensjahr.