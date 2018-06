Ein 26-jähriger Mann soll am Sonntag gegen 3.25 Uhr auf der Beckumer Straße angegriffen worden sein. Der Ahlener kam nach Polizeiangaben aus der Innenstadt und war zu Fuß auf dem Heimweg. Ihm seien drei Männer entgegengekommen und hätten ihn angerempelt. Es sei dann zu einem Wortgefecht gekommen, woraufhin einer der drei Männer den 26-Jährigen geschlagen habe.

Der 26-Jährige habe versucht, sich mit Schlägen gegen die Unbekannten zu wehren. Daraufhin hätten alle drei den Mann attackiert. Die Tatverdächtigen seien nach Angaben eines 28-Jährigen in die Straße „Auf dem Damm“ in Richtung Dr.-Paul-Rosenbaumplatz geflüchtet. Aufgrund der Verletzungen brachten Rettungskräfte den Mann ins Krankenhaus. E

iner der Tatverdächtigen ist etwa 1,65 Meter groß, schlank, blond, zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er trug ein weißes T-Shirt. Die beiden dunkelgekleideten Mittäter sind größer, ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahre alt, haben dunkle Haare und südländisches Aussehen.

Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.