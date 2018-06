Stierkampf in der Mayonnaise

Klar wurde dabei ganz schnell eine Tatsache: Ein Clown mag zwar für traditionelle Unterhaltung stehen, doch auch das kommt heute noch bei den Kids sehr gut an. Zumindest eroberte Fidelidad die Kinderherzen mit seiner liebenswerten Tollpatschigkeit wie im Sturm. Langweilige Gegenstände? Die kannte er nicht. So lässt sich beispielsweise die Kamera des „AZ“-Mitarbeiters wunderbar mit einem Staubwedel polieren. Vielen Dank dafür. Aber auch ein auf den ersten Blick langweiliger Stuhl kann bei einer Zweckentfremdung durchaus lustig sein. Und zwar dann, wenn man permanent von ihm herunterfällt oder auch vergisst, dass ja gar keine Sitzfläche mehr vorhanden ist. So ein Unglück.

Aber auch der ein oder andere sprachliche Lapsus brachte das Publikum zum Johlen. „Herzlich willkommen in der Mayonnaise… äh Manege“ begrüßte Fidelidad beispielsweise sein Publikum zu einem kleinen Stierkampf. Bei dem war übrigens nicht nur Zugucken angesagt. Im Handumdrehen schnappte sich Fidelidad mit dem kleinen Johannes einen tauglichen Stier, der in das Stück als Darsteller einbezogen wurde. Ein Konzept, das der Fahrradclown durchgehend durchhielt und das vielen Kindern einen riesigen Spaß machte. Nach der Odyssee von einem Fettnäpfchen ins andere durften die dann am Ende sogar alle auf die Bühne. Angesagt war eine echte „Polonaise mit Klamauk“. Die zog natürlich mit Pauken und Trompeten über die Langstwiese.

So schnell waren kleine Langst-Zuschauer plötzlich selbst Darsteller. Foto: Martin Feldhaus

Kein Wunder, dass Organisator Stefan Spreehe angesichts dieser Szenen ein positives Fazit zog. „Dieser Fahrradclown hat einfach für gute Laune gesorgt“, so Spreehe. Wohl auch deshalb wollten ihn viele Kids einfach nicht gehen lassen und umringten den Alleinunterhalter nach dem Ende der Polonaise. Bleibt nur zu hoffen, dass der Abschluss von „Raus in die Langst“ am kommenden Sonntag ebenso gut gelingt wie der Klamauk des Fahrradclowns.