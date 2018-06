Viel „Holz vor der Hütt‘n“

Der Mythos 68 wird vermutlich auch die Dauer der Ausstellung bei weitem überleben, die am Sonntagnachmittag in der Stadt-Galerie zu Ende gegangen ist. Das mediale Interesse arbeitete sich in den vergangenen Wochen überwiegend an der Arbeit „Searching for the Revolution“ von Evleyn Möcking und Daniel Nehring ab, die ein Schamhaar des nicht nur am Haupt erblichenen Rainer Langhans zum Kunstobjekt macht, was Ruppe Koselleck zu der Formulierung veranlasste: „Die Ausstellung stand im Schatten eines Schamhaars.“

Zugleich widerstand der Kurator bei der Finissage der Versuchung, genüsslich alle regionalen und überregionalen deutschen Tageszeitungen nebst der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) zu zitieren, die sich überdies den Lapsus erlaubte, die Kommune 1, der Langhans zeitweise angehörte, von West-Berlin nach München zu verlegen. Und von wenig Sachkenntnis durchdrungen ist auch eine kurze Anmerkung in der aktuellen Ausgabe der „Bunten“, die den geneigten Leser der Zeilen vor dem Weiterlesen warnt, wenn es um das goldbedampfte Schamhaar des heute in München lebenden Ex-Kommunarden und die Auszeichnung der Arbeit mit dem mit 1968 Euro dotierten Preis des Kunstvereins geht. Ganz hilfreich waren in diesem Zusammenhang die Erfahrungen, die Gerd Buller bei Führungen durch die Ausstellung gesammelt hat, wobei sich zunächst allgemeine Ablehnung meist einem wohlwollenden Verständnis Platz gemacht habe.

Die „Bunte“ gerierte sich „ahnungslos“ und riet ihren Lesern vom Weiterlesen über den Kunstpreis des Kunstvereins ab. Foto: Dierk Hartleb

Der Co-Vorsitzende und der künstlerische Leiter Ruppe Koselleck lenkten die Aufmerksamkeit der Finissage-Gäste vielmehr auf die zwei Dutzend anderen Ar­beiten, was durch die Anwesenheit von Amelie Hirsch in ihrer Schrebergarten-Blockhütte eine zusätzlich reizvolle Note erhielt. Zum letzten Mal an diesem Ort erlebten die Besucher die Verwandlung der Münsteranerin mit der bewussten Note als „Vamp“ in eine „Do-it-yourself“-Frau im Blaumann, die mit der Pulle Bier in der Hand alle Klischees eines Schrebergartenbesitzers erfüllt und die hochhackigen roten Pumps gegen unscheinbare halbhohe Ar­beitsschuhe vertauscht, um „Holz vor der Hütt‘n“ zu hacken.

Im Blaumann nahm Amelie Hirsch in ihrer Blockhütte die Allüren eines Schrebergarten-Spießers an. Foto: Dierk Hartleb

Die „Mythos 68“, der 50 wird, war zugleich der Auftakt für das 30-jährige Jubiläum des Kunstvereins. Mit seinem Projekt „Magnetische Translokationen“ schickt sich der Verein an, weltweit un­terwegs zu sein. „Darunter verstehen wir die temporäre Umsetzung künstlerischer Abbildungen auf eisenhaltigen Untergründen mittels Verwendung unsichtbarer Anziehungskräfte“, erklärt Koselleck. Dazu haben der Kurator und der Ehrenvorsitzende Walter Rinke eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern aus der Vereinsgeschichte ausgewählt, deren Arbeiten für kurze Zeit auf einer Autotür, einem Containerschiff oder einer Eisentafel zu sehen sind. Auf diese Weise sind Arbeiten mit dem Signum des Kunstvereins Ahlen bereits in Russland, Finnland, Frankreich und Deutschland zu sehen.

Die Kunstwerke kosten 60 Euro und sind beim Kunstverein Ahlen zu bestellen.