Das Vorhelmer Ortsschild prangt jetzt auch vor ungewöhnlicher Kulisse – in Afghanistan: Hauptmann René Rieckmann, Kommandeur der ersten Kompanie des Aufklärungsbataillons 7, hat es soeben als Geschenk seiner Patengemeinde erhalten. Der Vorsitzende des Ortsausschusses Vorhelm, Hubertus Beier, brachte die Grußaktion – verbunden mit einem Brief an die Truppe im Auslandseinsatz – in Kooperation mit der „Ahlener Zeitung“ auf den Weg. Seit bald zehn Monaten besteht die Verbindung. Für Rieckmann, der im Oktober in die Heimat zurückkehrt, war das Paket mit dem Schild eine echte Überraschung. Mit diesem Foto, das vor dem Marmal-Gebirge entstand, sendet er „ein dickes Dankeschön zurück“. Aktuell schwitzen die Soldaten bei 38 Grad Celsius und mehr . . .