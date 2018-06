E in piepsender Rauchmelder hat am Montagabend einen Einsatz am Bürgermeister-Corneli-Ring ausgelöst. Um 21.43 Uhr wurde die Feuerwehr durch Anwohner alarmiert, die auf das permanente Geräusch in einem Mehrfamilienhaus aufmerksam geworden waren. Die Feuerwehr kontrollierte die betroffene Wohnung über eine Steckleiter, es wurde aber weder offenes Feuer noch sichtbarer Rauch entdeckt. Im weiteren Verlauf wurden die Räume durch ein auf Kipp stehendes Fenster begangen und der Melder ausgeschaltet. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte mit insgesamt fünf Fahrzeugen von der hauptamtlichen Wache und dem Löschzug Hauptwache sowie Kräfte der Polizei. Der Einsatz war gegen 22.30 Uhr beendet.