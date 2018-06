Verwaltungsspitze gibt sich pikiert

Der Haussegen im Rathaus hing am Montagmorgen ordentlich schief. Die Schlagzeilen über weitere Verzögerungen bei Planung und Entscheidungsfindung über die Zukunft des Gebäudes und die damit verbundene Sanierung oder die Erarbeitung eines Neubaukonzeptes schmeckten der Verwaltungsspitze gar nicht.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Gabi Duhme hatte – wie berichtet – am Samstag auf der Mitgliederversammlung der SPD als Erste die Verschiebung der bis zu den Sommerferien angedachten Terminierung öffentlich gemacht – und damit nach Ansicht von Mitgliedern der interfraktionellen Runde ge­gen eine Abmachung verstoßen, den aktuellen Sachstand erst im nächsten Stadtplanungs- und Bauausschuss zu thematisieren. Stadtbaurat Andreas Mentz, gegenüber der Presse sonst eher auskunftsbereit, lehnte gestern jede Stellungnahme dazu mit dem Hinweis auf die geplante Berichterstattung in der Sitzung am 19. Juni ab.

Die Politik zeigt sich ebenfalls hochgradig verärgert: „Ich weiß gar nicht mehr, was die interfraktionellen Runden sollen, wenn die vereinbare Vertraulichkeit nicht mehr gilt“, zürnt FDP-Vorsitzender Eric Fellmann. Er werde diese Frage demnächst zum Thema machen und kritisierte zugleich, dass dieser informelle Gesprächskreis in jüngerer Zeit immer mehr zur Diskussionsrunde geworden sei, in der Entscheidungen vorbereitet würden. Dann könne man sich die Ausschusssitzungen künftig schenken, meint Fellmann sarkastisch.

Auch Heinrich Artmann, Chef der Freien Wählergemeinschaft (FWG), ärgert sich und schreibt in einem Leserbrief: „Die wichtigste Neuigkeit hatte bei der SPD-Mitgliederversammlung die Fraktionsvorsitzende Gabi Duhme im Gepäck: Die Entscheidung in der Rathausfrage wird weiter verschoben. Die Ahlener Bürger sollen wohl glauben, dass die SPD hier besondere Arbeit geleistet hat. Dies ist natürlich nicht der Fall.“ Artmann fordert, in der Frage des Denkmalschutzes für das Rathaus einen Ministerentscheid zu erwirken (s. 2. Lokalseite).

Auch CDU-Chef Peter Lehmann fand deutliche Worte zum Vorgehen Gabi Duhmes: „Wir fragen uns ernsthaft, ob eine Teilnahme an dieser interfraktionellen Runde überhaupt noch sinnvoll ist.“ Zugleich nahm Lehmann die Stadt in Schutz: „Es ist wirklich nicht einfach, in dieser Sache eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen.“

Am Rande eines Pressegesprächs mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Henning Rehbaum warb Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Montagnachmittag dafür, dass dieser sich bei der Landesregierung im Sinne der Stadt einsetzen solle. „Es ist für uns wichtig, dass wir beim Denkmalschutz die größtmögliche Freiheit bekommen.“ Gerade diese Freiheitsgrade seien es wert, Zeit zu investieren, um eine sorgfältige Vorbereitung auf dem Tisch zu haben. „Zur Sorgfalt gehört aber auch, sich an die vereinbarten Kommunikationswege zu halten“, konnte sich Berger einen Seitenhieb auf die Äußerungen Duhmes vom Wochenende nicht verkneifen.

Henning Rehbaum: „Die Stadt Ahlen braucht eine Lösung in der Rathausfrage, die sowohl für die Bürger als auch die Mitarbeiter der Verwaltung tragbar ist. Bei einer möglichen Förderung müssen wir eben auch eine Neubauvariante im Blick behalten.“