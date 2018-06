Schwung aus der Wirtschaft nutzen

Oft, sagt Bürgermeister Dr. Alexander Berger, werde er gefragt, ob Henning Rehbaum ein Ahlener sei. Der CDU-Landtagsabgeordnete aus Albersloh habe eine große Präsenz in der Wersestadt, was sich auf die Kontakte in die Landeshauptstadt positiv auswirke. „Für unsere Anliegen hat er immer ein offenes Ohr, er kennt die Probleme dieser Stadt“, so das Stadtoberhaupt.

Seit dem Wechsel der Landesregierung sei eine Entlastung der Kommunen spürbar, stellte Berger fest. „Alles, was im Wahlkampf versprochen wurde, ist umgesetzt oder auf den Weg gebracht worden.“ Rehbaum verwies auf andere Städte mit Bergbauvergangenheit, in denen es ganz anders aussehe als in Ahlen. „Hier passiert etwas“, sagte er – auch mit Blick auf die vielen Bauvorhaben, die aktuell umgesetzt werden. „Die Wirtschaft muss brummen. So eine Entwicklung ist gut und macht Hoffnung.“ Laut Dr. Alexander Berger gab es in Ahlen noch nie so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wie derzeit. „Das ist mit Sicherheit nicht alles unser Verdienst“, beschwichtigte der Landtagsabgeordnete, „aber wir wollen diesen Schwung gerne aufnehmen.“

Dabei sei es auch wichtig, Fehler einzugestehen und zu beheben. „Wir haben lange Zeit gedacht, wir schrumpfen. Da wurden Einrichtungen verkleinert oder abgebaut“, erinnerte Henning Rehbaum. Priorität habe auch der Wohnungsbau, wie CDU-Chef Peter Lehmann ergänzte. Konkret gehe es um die Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum. Die Christdemokraten haben den Antrag für eine interkommunale Wohnungsbaugesellschaft gestellt, über den noch nicht entschieden sei.

Zur guten Infrastruktur zählt der Landespolitiker auch das Radwegenetz, das in Ahlen bereits sehr gut ausgebaut sei. Insofern freue er sich, dass es inzwischen „positive Signale aus dem Ministerium“ zum Lückenschluss am Zechenbahnradweg gibt, wo die Trasse derzeit „noch etwas abrupt endet“, wie Berger anmerkte. Zwar seien die Mittel für den Radwegebau im Münsterland bereits erschöpft, weil es hierzulande sehr viele Maßnahmen gebe, erklärte Rehbaum, aber in anderen Regierungsbezirken sei das längst noch nicht der Fall. Eine gute Chance also, für Ahlen noch eine Förderung zu bekommen. Ebenso will Henning Rehbaum weiterhin den Bau der Osttangente unterstützen.

Zum Breitbandausbau hat Dr. Alexander Berger eine klare Meinung: „Der Eigenanteil der Städte und Gemeinden darf sich nicht erhöhen, egal, welche Technik verwendet wird.“

Ein weiteres zentrales Thema im Austausch zwischen Ahlen und Düsseldorf ist „Asyl“. So warb der Abgeordnete für Klarheit und Sorgfalt beim Umgang mit Asylbewerbern. Die Gemeinden müssten bei den Pauschalen bessergestellt werden. Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Peter Lehmann wies darauf hin, dass zwar rechtlich das Land, aber auch das Bundesfinanzministerium in der Pflicht stehe. „Wir brauchen endlich ein Einwanderungsgesetz“, sagte Rehbaum. „Wir müssen sicher wissen, wer hierbleiben darf, sonst werden die Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit überfordert und das schadet der Integration.“ Das, was man auf Bundesebene „Ankerzentrum“ nennt, habe man im Land bereits. „In Coesfeld entsteht die Zentrale Ausländerbehörde, die genau das macht.“