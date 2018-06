Tombola macht „Rudelgucken“ spannender

Am morgigen Donnerstag, 14. Juni, wird in Russland die Fußball-WM angepfiffen. Damit kommt der Ball auch für die örtlichen Fußballfans wieder ins Rollen. Mehrere tausend Kilometer von den Spielorten entfernt können die Fans bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft im Gemeindesaal der Paul-Gerhardt-Kirche beim traditionellen Public-Viewing auf Großleinwand wieder ganz nah dabei sein.

Erstmals können die Gäste bei einer Tombola sogar einen Preis gewinnen. Gezeigt werden zunächst die drei Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft. Diese tritt am Sonntag, 17. Juni um 17 Uhr gegen Mexiko, am Samstag, 23. Juni um 20 Uhr gegen Schweden und am Mittwoch, 27. Juni um 16 Uhr gegen Südkorea an. Sollte das Team in die nächsten Runden einziehen, werden weitere Public-Viewings auf der Großleinwand folgen.

Zu den Spielen bietet der Förderverein der Paul-Gerhardt-Kirche ein Rundum-Service mit Getränken und frisch Gegrilltem an, die vor, während und nach den Spielen zu moderaten Preisen erhältlich sind. Ein Biergarten mit Sonnenschirmen und Stehtischen soll in gemütlicher Atmosphäre vor und nach dem Spiel sowie in der Pause die Gemüter entspannen.

30 Minuten vor Spielbeginn wird wie üblich die Andacht zum „Anstoß zum Glauben“ mit den Pfarrern Markus Möhl und Martin Frost in der Paul-Gerhardt-Kirche angeboten, die 15 Minuten dauert.

„Wir wollen das Rudelgucken mit einer Tombola noch interessanter machen“, verspricht der Fördervereinsvorsitzende Jörg Kunert einen tollen Hauptpreis, der nicht nur die Grillbegeisterten mitfiebern lässt. Denn zu gewinnen gibt es einen Weber Grill mit Grillzange, Grillbriketts sowie einem Gutschein für zwei Personen für ein Weber-Grillseminar im Wert von insgesamt 400 Euro. Gesponsert wurde der Preis von der Stefan Leifeld GmbH, der Firma Nawrot, FiT Therapie und Wellness und dem Rastgrill. Lose sind bei allen gezeigten Spielen erhältlich. Gezogen wird der Preis zum WM-Finale am 15. Juli. Denn auch das zeigt der Förderverein in jedem Fall – ob Jogis 23 das Endspiel erreichen oder nicht.

Zum zweiten Spieltag am 23. Juni hat sich der Verein mit einem Menschenkicker-Turnier eine weitere Aktion einfallen lassen. Das findet ab 14 Uhr statt. Dazu können sich noch Gruppen a sechs Personen bei Silke Schneider unter der Telefonnummer 0 23 82 / 85 79 6 anmelden.

An dem Nachmittag werden auch Kaffee und Kuchen angeboten. Den Erlös aus Rudelgucken und Aktionen wird der Förderverein für die Sanierung des Daches der Paul-Gerhardt-Kirche nutzen.