„Jahnwiese“ war auf Schutt gebaut

Die „Sportfreunde Wacker“, die Kicker der „Ahlener Sport-Vereinigung“ und Generationen von Schülern der Städtischen Realschule – sie alle haben über viele Jahrzehnte, ohne es zu ahnen, auf einer Schutthalde trainiert oder Fußball gespielt. Der Boden unter der früheren „Jahnwiese“ an der Spilbrinkstraße steckt voller Altlasten, deren Beseitigung die Stadt ei­ne noch nicht genau zu beziffernde, auf jeden Fall deutlich sechsstellige Summe kosten wird. Das bestätigte Stadtbaurat Andreas Mentz am Dienstag auf „AZ“-Anfrage. Er betonte, dass eine gesundheitliche Gefährdung für Nutzer und Besucher des Sportplatzes zu keiner Zeit bestanden habe.

Entdeckt wurde die Belastung erst vor wenigen Wochen bei den vorbereitenden Tiefbauarbeiten zur Erschließung des künftigen Baugebietes. Nachdem Ende Februar das Buschwerk auf dem Gelände gerodet und die alte Umfassungsmauer abgebrochen worden war, hatten die Bagger angefangen zu buddeln und waren einen halben Meter unter der Grasnarbe auf ungewöhnliche Widerstände gestoßen. Dass bei alten Sportplatzanlagen ein Bo­denaustausch erfolgen müsse, sei normal, erklärt An­dreas Mentz. Was man hier vorgefunden habe, jedoch nicht.

„ Damit hatten wir nicht gerechnet. Damit hatten wir nicht gerechnet. “ Andreas Mentz

Der Un­terbau der „Jahnwiese“ bestand demnach aus ei­nem Sand-Baustoffgemisch, 65 Zentimeter tief im Durchschnitt , an einigen Stellen auch bis zu zwei Meter mächtig, das mit „diffusen Schadstoffen“ durchsetzt gewesen sei. „Keramik, Metall, Kunststoffe“ zählt Mentz auf, offenbar sei beim Bau des Sportplatzes „alles reingepackt“ worden, was irgendwie zur Stabilisierung und Nivellierung von Höhenunterschieden dienen konnte. Der Technische Beigeordnete gibt zu: „Damit hatten wir nicht gerechnet.“ In der zweijährigen Aufstellungsphase für den Bebauungsplan Nr. 12.1 „Jahnwiese“, den der Rat im Juli 2016 beschloss, habe es auch von Seiten der Bodenschutzbehörde „nicht ei­nen Hinweis“ in der Richtung gegeben.

Die etwa zwanzig Zentimeter dicke Ober- oder Mutterbodenschicht sei „weitgehend okay“, führt Mentz weiter aus. Das darunter liegende belastete Erdreich – rund 8000 Kubikmeter – müsse jedoch komplett abgetragen und fachgerecht durch eine Spezialfirma entsorgt werden. „Wir bereiten gerade die Ausschreibung vor“, so der Stadtbaurat, deshalb könne er auch zu den voraussichtlichen Kosten noch keine seriöse Aussage machen.

Den Zeitplan für die Realisierung des neuen Wohngebietes sieht Mentz „nicht gefährdet“. Das Vergabeverfahren für die elf bis zwölf Grundstücke, die die Stadt hier bauwilligen Familien bereitstellen will, soll im Herbst erfolgen. Anfang 2019 könnten die Bauherren dann loslegen – auf „vollständig unbelastetem Grund“, wie Mentz versichert.