Die August-Wibbelt-Schule sammelte am Dienstagvormittag eine Stunde lang Althandys ein und nahm so am Wettbewerb der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG) teil.

Angefangen hatte die Althandysammelaktion mit einem Projekt in der Gesamtschule Oelde, das so erfolgreich verlief, dass die AWG zusammen mit der Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen im Kreis Gütersloh und dem Entsorgungsverbund Westfalen („Eco-West“) im vergangenen Jahr zu dem Schulwettbewerb „Raus aus der Schule – rein ins Recycling“ in den Kreisen Warendorf und Gütersloh aufrief. Daran nahmen insgesamt acht Schulen teil.

Auch in diesem Jahr sind es acht Schulen, die sich gleich nach dem Aufruf der AWG meldeten und so mitmachen dürfen. Darunter sind mit der Fritz-Winter-Gesamtschule, dem Berufskolleg Ahlen (zugleich Europaschule), dem Städtischen Gymnasium und der Augustin-Wibbelt-Schule gleich vier Schulen aus Ahlen, die ihr Umweltbewusstsein zeigen.

Als Teilnahmeprämie fließen den jeweiligen Fördervereinen der Schulen 50 Euro in die Kasse; wer den Wettbewerb gewinnt bekommt 500 Euro obendrauf. „Das Thema Elektronikschrottverwertung muss in die Schule rein“, sieht Michael Dierkes als reine Notwendigkeit. Denn schließlich wollen alle notwendigerweise an Rohstoffe ran. Kupfer, Silber und Gold lassen sich so über fachgerechtes Recycling bei Althandys zurückgewinnen.

Die Schüler der Augustin-Wibbelt-Schule hatten im Bekannten-, Familien- und Freundeskreis schon eifrig gesammelt, 156 Althandys hatten sie zusammengetragen. „Das ist ein Handy pro Schüler“, rechnete Cornelia Papenfort schnell durch. Dazu zählten auch die Sammelboxen, die in der Bäckerei Düchting und im „Lädchen am Pilz“ aufgestellt waren. Die 50 Euro Teilnahmeprämie sind schon fest für die Reparatur des Rollerständers eingeplant. Und sollten die 500 Euro Siegprämie obendrauf kommen, fließen die in die Anschaffung neuer Musikinstrumente. Nun muss nur noch das gesammelte Gewicht der Althandys unschlagbar sein. Ob es geklappt hat, wird am Freitag feststehen.