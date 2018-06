Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Mittwoch wegen eines Wasserrohrbruchs zur Hauptstraße ausrücken. Beim Eintreffen gegen 1.20 Uhr stand der Bereich vor dem Bürgersteig am Radiogeschäft Arnemann unter Wasser. Der Gully konnte das Wasser nicht mehr fassen, so dass die Straße abgesichert werden musste und die Wasserversorgung Beckum informiert wurde. Hinzu kamen noch Mitarbeiter des Baubetriebshofes, die Absperrschilder aufstellten. Einsatzleiter war André Lenger vom Löschzug Vorhelm, der in diesem Zusammenhang seinen ersten Einsatz als neuer Gruppenführer hatte. Unterstützung leisteten hauptamtliche Kräfte aus Ahlen. Insgesamt waren elf Feuerwehrleute vor Ort. Der Gehweg wurde teilweise unterspült.