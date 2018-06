Der Wettbewerb wird wieder in vier Läufen ausgetragen. Um 9.30 Uhr gehen zunächst die Mädchen des Jahrgangs 2005 und jünger an den Start, ihnen folgen um 10 Uhr die Jungen des gleichen Jahrgangs. Um 10.30 Uhr sind die Mädchen des Jahrgangs 2002 bis 2004 an der Reihe, den letzten Start absolvieren die gleichaltrigen Jungen um 11 Uhr.

Rund 250 Schüler werden voraussichtlich an den Start gehen, Cheforganisator Detlef Muntschik erwartet auch in diesem Jahr wieder die Teilnahme der fünf weiterführenden Schulen aus Ahlen. Einige Anmeldungen stehen zwar noch aus, aber er bleibt optimistisch.

Die drei besten Läufer der jeweiligen Durchgänge erhalten eine Einladung zum Berlin-Wochenende vom 14. bis 16. September, jeweils drei weitere Läufer pro Lauf werden zugelost. Alle Berlinfahrer nehmen am „Berlin-Mini-Marathon“ teil, der die letzten 4,219 Kilometer umfasst, die auch die Erwachsenen später absolvieren. Damit führt die Strecke auch am Potsdamer Platz vorbei.

Die Mädchen haben im vergangenen Jahr den vierten Platz, die Jungen den sechsten Platz bei der Sonderwertung der Schulen belegt. „Das war eine sehr gute Platzierung, die sich sehen lassen kann“, freute sich Detlef Muntschik über die guten Ergebnisse. Unterstützt wird die Fahrt wieder von der Sparkasse Münsterland Ost, die die Fahrtkosten übernimmt.

In der Bundeshauptstadt sind die jungen Sportler in einer Turnhalle der Partnerstadt Berlin-Schöneberg un­tergebracht. Am zweiten Tag der Fahrt wartet auf die Läufer ein besonderes Erlebnis, wenn sie am „Frühstückslauf“ teilnehmen und in diesem Rahmen in das Olympiastadion einlaufen werden. Beim späteren Besuch des „Berlin-Marathon“ dürfen sie sich dann auf die Weltklassestars der Langstreckenlaufszene freuen, ehe wieder die Rückreise angetreten wird.