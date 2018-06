Spinner scheut noch die City

Vor einer Woche die Bauerschaft Brockhausen im Westen der Stadt, jetzt der Bolzplatz am Grenzweg im Osten: Der Eichenprozessionsspinner arbeitet sich von außen vor – und scheint die Innenstadt (noch) zu scheuen, oder?

„Es gibt Hinweise aus den Randgebieten und Ortsteilen, das zentrale Stadtgebiet scheint bislang jedoch nicht betroffen zu sein“, reagiert Stadtsprecher Frank Merschhaus am Donnerstag auf Redaktionsanfrage. Dass aber auch hier vereinzelt Eichen betroffen sein könnten, sei realistisch betrachtet nur eine Frage der Zeit.

Mit dem Bolzplatz am Grenzweg sperrte die Stadt in dieser Woche erstmals eine Fläche ab (wir berichteten). Der Schädlingsbekämpfer werde hier voraussichtlich Anfang der kommenden Woche aktiv. Merschhaus: „Die Fachbetriebe kommen derzeit kaum nach, die vielen Anfragen aus den Kommunen abzuarbeiten.“

Nach den Veröffentlichungen in der Vorwoche erreichten das Rathaus weitere Hinweise aus der Bevölkerung, denen jetzt, so der Stadtsprecher, nachgegangen wurde und wird. „Im Einzelfall wird entschieden, ob ein Nest bekämpft werden muss. Das ist immer dann der Fall, wenn es sich um stark frequentierte öffentliche Bereiche handelt, so wie jetzt am Bolzplatz Grenzweg.“

Schulen und Kitas mit bekannten Eichenbeständen seien über Vorsichtsmaßnahmen informiert worden. Generell gelte die Empfehlung der Ahlener Umweltbetriebe, sich nicht unter die Baumkronen befallener Bäume zu begeben und die Nester beziehungsweise Rau­pen zu berühren. Es drohten Juckreiz, Entzündungen und allergische Schocks. Die Beseitigung, so Merschhaus, sollte ausschließlich zertifizierten Fachfirmen überlassen werden. Dabei, so hatte die Stadt in der Vorwoche informiert, komme nicht die „chemische Keule“ zum Einsatz. Die Raupen würden von den Bäumen abgesaugt.

Hinweise aus der Bevölkerung nehmen die Ahlener Umweltbetriebe unter der Telefonnummer 98 58 40 entgegen – aber auch über die „Kümmerer“-Funktion der Ahlen-App.