In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz wies Geschäftsführer Heinrich Sinder am Freitag darauf hin, dass die Caritas den vor einer früheren Mitarbeiterin in einer RTL-Sendung aufgestellten Behauptungen nachgegangen sei und sich auch nach intensiver Überprüfung keine Beweise für ein Fehlverhalten hätten finden lassen.

Überprüfung der Standards

Der Caritas-Verband habe die Vorwürfe zum Anlass genommen, die Abläufe bei der Beschaffung, Anlieferung und Ausgabe der Waren noch einmal zu überprüfen, um einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten. Zudem hätten alle Ehrenamtlichen in jüngster Zeit eine Selbstverpflichtungserklärung für die Arbeit in dem Sozialkaufhaus erhalten, die die meisten bereits unterschrieben hätten.

Die Vorwürfe wegen Untreue hatte eine frühere Mitarbeiterin erhoben, die nach Eingang eines anonymen Briefes im August vergangenen Jahres mit einem insgesamt fünfköpfigen Fahrerteam bis zur Klärung der Vorwürfe bis heute suspendiert worden war. „Für eine weitere Zusammenarbeit mit ihr gab es keine Basis mehr“, sagte Sinder. Später hatte sich die Mitarbeiterin in Befragungen selbst als Schreiberin des Briefes geoutet.

In dem fraglichen RTL-Bericht hatte der Reporter selbst dem "Warenkorb"-Fahrdienst ein Paket als Spende untergeschoben und ein Waschmittel mit einem GPS-Sender ausgestattet. Dessen Verbleib in dem Ladenlokal des "Warenkorbs" ließ sich anderntags nicht mehr eindeutig klären, das Vorhandensein im Depot wurde von der Dienst habenden Mitarbeiterin verneint.

Restrisiko gebe es immer

Ganz ausschließen lasse es sich nicht, dass in Arbeitsbereichen wie dem Sozialkaufhaus für Lebensmittel und Produkte für den Haushaltsgebrauch, Vertrauen missbraucht werden könne. Ein Restrisiko lasse sich nicht ausschließen, so Sinder. Es sei allerdings fatal, alle ehrenamtlich Tätigen unter einen Generalverdacht zu stellen. Sinder bewertete den Imageschaden für den "Warenkorb" selbst und den Verband in der Zusammenarbeit mit den Lieferanten wie mit den Mitarbeitern als „erheblich“. Er ließ offen, ob die Caritas rechtliche Schritte einleite.

Der "Warenkorb" ist derzeit wegen Umzug noch bis Anfang Juli geschlossen.