„Nach Aussage des behandelnden Arztes handelt es sich um das Norovirus“, teilte Schulleiterin Gudrun Kraus am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung mit. Wo die Kinder sich den hochansteckenden Magen-Darm-Erreger „eingefangen“ haben oder welches von ihnen ihn möglicherweise „eingeschleppt“ hat, lasse sich nicht mehr feststellen.

Nach den Gudrun Kraus vorliegenden Rückmeldungen von Eltern klingen die Symptome bei den meisten der erkrankten Kinder inzwischen schon wieder ab. Einer der beiden Jungen, die ins Krankenhaus eingeliefert worden waren, solle im Laufe des Tages entlassen werden, so der Wissensstand der Schulleiterin am Freitagvormittag, der zweite werde am Samstag wieder nach Hause dürfen. Auch ihre Kollegin sei auf dem Weg der Besserung, sie fühle sich halt noch etwas schlapp.

Ab Montag wieder normaler Unterricht

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Warendorf seien an der Schule umfangreiche hygienische Vorsorgemaßnahmen getroffen worden. „Alle handläufigen Flächen und natürlich die Toiletten wurden desinfiziert“, sagt Gudrun Kraus. An die Eltern wurde eine Informationsbroschüre verteilt. Die Rektorin geht davon aus, dass ab Montag wieder regulärer Unterricht in der 3. und 4. Klasse stattfinden kann. „Ob aber auch alle schon wieder zur Schule kommen, wird sich zeigen.“

Erleichtert darüber, dass nun Gewissheit über die Ur­sache der am Dienstagabend ausgebrochenen „Epidemie“ herrscht, ist auch Silke Schneider, 2. Vorsitzende des Fördervereins Schullandheim Winterberg, der seit 2015 Träger des „Heinz-Lenfert-Hauses“ ist. „Wir sind erst mal froh, dass es sehr wahrscheinlich nicht am Essen gelegen hat.“ Diese Vermutung war von einigen Eltern am Mittwoch geäußert worden, nachdem sie ihre Kinder aus dem Sauerland zurückgeholt hatten. Dagegen sprach, dass bei weitem nicht alle Teilnehmer der Klassenfahrt, die am Vorabend Hühnchen in Curryrahmsauce gegessen hatten, Durchfall bekamen.

Schullandheim erwartet neue Gäste

Auch im Schullandheim wurden auf Anraten des Gesundheitsamtes des Hochsauerland-Kreises alle relevanten Bereiche noch einmal mit einem viruziden Desinfektionsmittel gereinigt. Von Seiten der Behörde bestünden keine Einwände dagegen, das Haus neu zu belegen. „Am Wochenende haben wir eine Erwachsenengruppe zu Gast, am Montag kommt dann die Augustin-Wibbelt-Schule aus Vorhelm“, freut sich Silke Schneider, dass der Betrieb weiterlaufen kann.

Gudrun Kraus blickt trotz der Aufregung nicht mit schlechten Gefühlen nach Winterberg zurück. „Wir hatten immerhin zwei schöne Tage“, sagt sie, „das sollte nicht ganz untergehen.“