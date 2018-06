Klassenfahrt vorzeitig abgebrochen

Am Montagmorgen waren insgesamt 39 Schüler der 3. und 4. Klasse zu der jahrgangsübergreifenden Fahrt ins Sauerland gestartet, begleitet von drei Lehrkräften. Auch Gudrun Kraus war vor Ort. Am Dienstag standen das Erzbergwerk in Ramsbeck und die Tropfsteinhöhle in Warstein auf dem Ausflugsprogramm. „Es war ein wunderschöner, harmonischer Tag“, berichtet die Schulleiterin. Alle seien bester Stimmung gewesen.

Irgendwann am Abend klagten dann die ersten Kinder über Übelkeit, mussten erbrechen und litten unter Durchfall. „Vom Verlauf her drängte sich der Verdacht auf, dass es sich um einen ansteckenden Virus handeln könnte“, so Gudrun Kraus, die sich darum zum sofortigen Handeln gezwungen sah. Noch in der Nacht wurden die Eltern von sieben erkrankten Kindern informiert und gebeten, diese abzuholen. Alle anderen Eltern bekamen am Mittwochmorgen in aller Frühe einen Anruf und machten sich ebenfalls so schnell sie konnten auf den Weg nach Winterberg. Für zehn Kinder, die nicht abgeholt werden konnten, wurde ein Bus organisiert.

Inzwischen seien sieben weitere Kinder krankgemeldet worden, sagt Gudrun Kraus. Auch eine Kollegin habe es erwischt. Sie selbst sitze hingegen „topfit“ an ih­rem Schreibtisch, und sie habe das Gleiche gegessen wie alle anderen.

Regulärer Unterricht findet für die beiden Klassen