André Osthues für Deutschland bei der Barista-WM

Das öffentliche Kaffeetrinken ist seit einigen Jahren wieder „in“ und hochwertiger Kaffee hat sich inzwischen vor allem bei jüngeren Menschen sogar zum Kultgetränk entwickelt, für dessen Qualität man gerne etwas tiefer in die Tasche greift. Superstars dieser jungen Szene sind die sogenannten Barista, die in einer Espressobar oder in einem Café für die Zubereitung des Kaffees beziehungsweise für das „Zelebrieren der Kaffeezubereitung“ verantwortlich sind. Als einer dieser Barista hat sich der Ahlener André Osthues bundesweit einen Namen gemacht. Denn bei der diesjährigen Deutschen Barista Meisterschaft im Februar in Bremen wurde er überraschend Deutscher Vizemeister.

Da sich nur die nationalen Meister für die jährlichen Barista Weltmeisterschaften qualifizieren, die seit 2002 abwechselnd auf allen Kontinenten ausgetragen werden, hatte Osthues bereits seinen Sommerurlaub gebucht, als ihn vollkommen unerwartet die Nachricht erreichte, dass er kurzfristig für die verletzte Deutsche Meisterin nachrücken kann. Und so vertritt er nun vom 20. bis 23. Juni im R.A.I. Center in Amsterdam die Farben Deutschlands.

André Osthues Foto: privat

Am Mittwoch, 20. Juni, muss Osthues von 10.55 bis 11.10 Uhr zwischen den Vertretern Kenias und Islands als Achter von insgesamt 56 Meistern aus 56 Ländern vor einer sechsköpfigen internationalen Fachjury und vor Publikum seinen Kaffee zubereiten. Dafür stehen ihm lediglich 15 Minuten zur Verfügung, ein Überschreiten der Zeit führt automatisch zur Disqualifikation. In dieser Viertelstunde müssen die WM-Teilnehmer einen Espresso, einen Cappuccino und eine Eigenkreation (signature drink) zubereiten.

Die führenden Nationen bei der World Barista Championship (WBC) sind die USA, Australien, Irland, El Salvador, Großbritannien und Kanada. Der beste Rang, der bisher von einem Deutschen Meister erreicht wurde, ist Platz 12.

Nach der zweitägigen Vorrunde, die im Internet-Live­stream übertragen wird, folgt am 22. Juni das Halbfinale und dann am 23. Juni das Finale der besten sechs Barista, zu denen bislang noch nie ein deutscher Vertreter gehörte.

Für André Osthues ist jedoch bereits die Teilnahme ein riesiger persönlicher Erfolg. Ihm werden allerdings nur krasse Außenseiterchancen eingeräumt. Selbst das Erreichen des Halbfinales scheint unmöglich. In mehreren Ländern muss sich der nationale Barista-Meister in einer harten Ausscheidungsrunde gegen über hundert Mitbewerber durchsetzen. In die Trainingslager werden mit Sponsorengeldern nicht selten sechsstellige Summen gesteckt.

„Ich habe mit einer WM-Teilnahme überhaupt nicht gerechnet und lasse den Wettbewerb locker auf mich zukommen“, meint André Osthues, der trotzdem schon seit Wochen täglich mehrere Stunden intensiv trainiert.

In Ahlen und Beckum ist der Kaffeeexperte vielen Menschen bekannt: Als Kleinkind besuchte er den Katholischen Kindergarten St. Marien, anschließend die Paul-Gerhardt-Schule und die Realschule Beckum. In mehreren Ahlener Mammutspielen war er als Betreuer tätig, spielte Hauptrollen im Theater „Filou“ und arbeitet mit seiner Band „Lakeside Inn“ gerade an einem Comeback in neuer Besetzung. Bei der „Ahlener Stadtrundfahrt special“ spielte Osthues „Opa Grasgrün“ und aktuell betreut er als ausgebildeter Sozialarbeiter nebenher die BAMF-Integrationskurse der VHS Ahlen.

Seine beruflichen Hoffnungen verknüpft André Osthues allerdings eher mit seiner eigenen jungen Firma Reflectorcoffee (www.reflectorcoffee.de), für die eine WM-Teilnahme natürlich der beste Werbeträger ist.

„Lampenfieber kenne ich nicht“, sagt Osthues kurz vor der Abreise nach Amsterdam grinsend und meint, dass er bei seinem ersten großen internationalen Auftritt von den Erfahrungen als Schauspieler und Musiker profitieren kann.

Einen Tipp für das tägliche Kaffeekochen lässt er sich dann tatsächlich auch noch entlocken: „Nie das Kaffeepulver in eine trockene Filtertüte geben! Immer zuerst das Filterpapier mit heißem Wasser ausspülen, um einen Papiergeschmack zu vermeiden. Und je länger der Kaffee auf der heißen Platte steht, desto schlechter schmeckt er, weil sich zunehmend Bitterstoffe lösen. Aber natürlich kommt es zu allererst auf die sehr gute Qualität der Kaffeebohnen an.“

Für die WM-Performance lässt André Osthues seinen Kaffee exklusiv aus dem Hochland von Äthiopien einfliegen und in einer Dortmunder Rösterei rösten.

Livestream von der Barista-WM in Amsterdam:

https://worldbaristachampionship.org