Schwerer Sprung über den Hundezaun

Der Sprung über den Doppelstabmattenzaun gestaltete sich am Donnerstagnachmittag schwieriger als erwartet. 40 Minuten sollte es dauern, ehe der Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen einen Antrag der Hundefreunde Ahlen für den Bau einer Zaunanlage auf der neuen Hundewiese am Röteringshof abgesegnet hatte. Das Vorhaben an sich wurde durchweg und ausdrücklich begrüßt. Nachbesserungen sahen die Ausschussmitglieder aber bei den Richtlinien, die den Förderungen bürgerschaftlicher Projekte im Stadtgebiet zugrunde liegen. Der Zaun – ein Präzedenzfall?

Bis zu 11 000 Euro Material soll es nach Berechnung der Hundefreunde Ahlen kosten, die 160 Meter Hundewiese bedarfsgerecht zu umzäunen. Ohne den Einwand von Martin de Kunder (BMA) wäre es auch ganz schnell zu der parallel laufenden WM-Eröffnung vor die Bildschirme gegangen. Doch der Sachkundige Bürger rieb sich an den Kosten. Er komme auf 3500 Euro. Heinrich Artmann zeigte sich hellhörig: Den vorliegenden Antrag zu beschließen, erwecke den Eindruck, als wenn Geld in Ahlen keine Rolle spiele. Wenn‘s denn auch für 3500 Euro ginge. . .

Sie wird umzäunt. Foto: Ulrich Gösmann

Karl-Heinz Meiwes (SPD) sah die Abrechnung bei der Stadt im „sicheren Controlling“. Gabriele Hoffmann, Leiterin der städtischen Rechts- und Ordnungsabteilung, konkretisierte, dass das Angebot von einem Ahlener Unternehmen stamme und Beratung beinhalte. Das sei „ganz wichtig“ – und mit dem Internet nicht zu vergleichen. Ein deutlich günstiger Maschendrahtzaun sei wegen der Haltbarkeit keine Alternative.

Strukturförderer Lutz Henke verdeutlichte die Position der Stadt: „Wir nehmen den Antrag so wie er ist. Das sind marktübliche Preise. Wir wollen nicht als Verwaltung in die Diskussion eintreten, welchen Zaun wir nehmen.“ Weitere Angebote vergleichen – das sei in diesem Förderungsformat nicht Aufgabe der Stadt.

„Dann fordere ich eine Änderung der Abstimmungsvorlage, wenn ich den Zaun für unter 4000 Euro bekommen kann“, legte Heinrich Artmann nach. Martin de Kunder konkretisierte sein ermitteltes Angebot: Doppelstabmattenzaun 656, doppelverzinkt, unlackiert, direkt vom Hersteller. Trete die Stadt als Abnehmer auf, fielen sogar noch die Mehrwertsteuer weg. Auch beim Beton, der den Berechnungen der Hundefreunde zugrunde liegt, dürfe es die Hälfte sein. Das Fundament sah auch Erhard Richard wuchtig: „Ich bin mir nicht sicher, ob er atombombensicher gebaut wird?“

Bernd Meiwes (SPD) betonte wie auch andere, dass der Antrag „ . . .bis zu (!) 11 000 Euro“ formuliert sei. Heinrich Artmann blieb dabei: Summe großzügig auf 5000 Euro deckeln. Dem „Hoppla Hopp“ wollte Ralf Marciniak (CDU) nicht folgen., „Mir fehlen Informationen, mit denen ich was anfangen kann.“ Und: „Wir haben hier einen Präzedenzfall. Wie handeln wir beim Nächsten?“ Der Antrag müsse dann eben zurückgestellt werden.

Das aber bringe die zeitlichen Planungen der Hundefreunde durcheinander, intervenierte Frederik Werning (SPD). Vorsitzender Thomas Kozler pflichtete dem bei: „Wir müssen heute beschließen, sonst wird das nichts mehr in diesem Jahr.“

Karl-Heinz Meiwes warf die Frage des Vertrauensvorschusses in den Raum. Hier gehe es um unterstützenswertes bürgerliches Engagement. An Martin de Kunder adressiert der Hinweis: „Es wäre besser gewesen, im Vorfeld mit den Hundefreunden zu sprechen.“ Der Ausschuss sei jetzt nicht der richtige Ort, Preise zu vergleichen. Ihm stelle sich die Frage, wie in Zukunft mit Anträgen umgegangen werde, deren Besonderheit in der Zahl liege? Meiwes: „Wir zerreden gerade das Engagement von 100 Bürgern.“

„Wir haben daraus gelernt“, sah Erhard Richard die Diskussion in der Zielgeraden. Dem Antragsteller sei zu empfehlen, die preiswertere Lösung zu prüfen.

Gegen die Stimmen von BMA und FWG stimmte der Ausschuss dem Förderantrag zu. „Wir haben jetzt gesehen, dass wir nachbessern müssen“, setzte Thomas Kozler einen Schlussstrich. Gabriele Hoffmann bestätigte, dass die Richtlinien geändert werden müssen. „Aber erst im nächsten Jahr.“