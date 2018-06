Das Büchlein hat gute Chancen, Besteller zu werden. „Hilfe, das Wasser brennt an“ ist ein nagelneuer Ratgeber für alle Nestflüchter, die zum ersten Mal auf eigenen Füßen stehen. Zusammengestellt haben es die Frauen des Inner Wheel Club Ahlen-Münsterland, die es am Samstagmorgen im Lokschuppen auf der Zeche vorstellten.

Simone Kriener-Schröder, die das Amt der Präsidentin erst am Dienstag von ihrer Vorgängerin Gaberiele Stroick übernommen hatte, begrüßte die anwesenden Gäste, unter denen sich auch zahlreiche befreundete Rotarier befanden. Um die Nützlichkeit des Ratgebers zu testen, stellte sich die Tochter Henriette als Probandin zur Verfügung, die die erste Frage, was tun, wenn Kaugummi in den Haaren klebt, gut parierte. Statt Haare abschneiden wusste die 14-Jährige, dass sich Kaugummi mit Hautcreme oder Bodylotion aus der Haarpracht entfernen lässt. Bei der dritten Frage, wie sich schwarze Kleidung wieder auf Vordermann bringen lässt, hätte auch die Fragestellerin passen müssen, denn von einer Wäsche in Efeusud hörte auch sie, wie sie zugab, das erste Mal.

Karl-Heinz Meiwes (SPD) überbrachte als stellvertretender Bürgermeister die Grüße des Rates der Stadt und erinnerte daran, dass sich unweit der zum Veranstaltungszentrum umgebauten Örtlichkeit früher eine Teeküche und eine Turnhalle befunden hätten, in der die Berglehrlinge fürs Leben ertüchtigt worden seien.

Wie sein Vorredner zeigte sich auch Wolfgang Hölker begeistert von der „Location“ und lobte das Engagement von Christiane und Klaus Thiesing für die Erhaltung und Revitalisierung alter Gebäude. „Es gibt Bücher, für die man lebt, und andere, von denen man lebt“, erklärte der Verleger des Coppenrath Verlags in Münster. Dieses Buch gehöre zu Ersteren, weil es ein Beispiel dafür sei, wie man sich für andere einsetzen könne. Der Erlös aus dem Verkauf des Ratgebers, der in einer Stückzahl von 10 000 Exemplaren zum Preis von 10 Euro aufgelegt worden und im Buchhandel erhältlich ist, kommt sozialen Projekten zugute, die die Inner Wheel-Frauen unterstützen.

Musikalisch begleitet wurde die Buchpräsentation von dem Duo Sax, bestehend aus Martin Rode und Dieter Brokemper.