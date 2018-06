Hier spielen demnächst die Großen

Als die Baufahrzeuge vor einem Jahr an der Josef-Lanner-Straße anrückten, verschwanden Schaukel, Klettergerüst und Holzhaus. Jetzt der Sand. Protestierten Anwohner seinerzeit gegen die Auflösung ihres Spielplatzes, stehen sie jetzt hinter dem, was kommen wird: ein Mehrgenerationen-Treffpunkt. Ein Modellprojekt, das auch an anderer Stelle Spielplätze ersetzen könnte, denen die Nutzer wortwörtlich aus den Kinderschuhen gewachsen sind.

Die Stadt Ahlen hatte ihre 80 Spielplätze in den vergangenen Jahren unter breiter Bürgerbeteiligung auf den Prüfstand gestellt – und 15 ausgemustert. Betroffen auch die Spieloase im Herzen der Lanner-Siedlung. Eine Bestandsaufnahme vor drei Jahren hatte auch hier ihre Nutzer ermittelt: null bis zwei Jahre zehn Kinder, drei bis fünf Jahre elf, sechs bis elf Jahre 39. Zu wenig für den Fortbestand. Die Stadt verwies auf die Alternative im 350-Meter-Radius: den Stadtpark.

Vor einem Jahr: Daumen runter beim Protest. Ob sie demnächst nach oben zeigen...? Foto: Ulrich Gösmann

Anwohner protestierten, sammelten Unterschriften. In der Hoffnung, ein kleines Stückchen Spielplatz zurückzubekommen. Die zunächst in Aussicht gestellte Boulebahn – nicht ihr Ding. Jetzt – nach über einem Jahr und vier Gesprächsterminen – Einigung und Ergebnisse.

„ Schön, dass der Platz nicht einfach eingestampft wurde... Schön, dass der Platz nicht einfach eingestampft wurde... “ Anne-Kathrin Hoffmann

„Mit den Bodenarbeiten beginnt die Umgestaltung vom Spielplatz zum Mehrgenerationen-Treffpunkt“, verkündet Stadtsprecher Frank Merschhaus aus dem Rathaus. Mit den Anwohnern sei in mehreren Gesprächen vereinbart worden, die Sandfläche zu verkleinern. „Auf der Rasenfläche werden Pfosten installiert, zwischen denen man dann wahlweise Federball- oder Volleyballnetze beziehungsweise Slacklines spannen kann.“ Darüber hinaus würden Sitzgelegenheiten geschaffen und ein neuer Zaun installiert. Die Umgestaltung werde sich über den Sommer in mehreren Schritten hinziehen.

Anne-Kathrin Hoffmann, seinerzeit eine der Initiatorinnen des Protests, ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Wir haben uns gütig geeinigt. Schön, dass der Platz nicht einfach eingestampft wurde und wir jetzt einen Teil unserer Ideen verwirklichen können.“ Auch wenn die Fläche bis zum jährlichen Straßenfest am 7. Juli noch nicht fertiggestellt ist, so gebe es jetzt einen Grund mehr, zu feiern.