Dem Speedboot-Virus verfallen

Reine Konzentrationssache, wenn Thomas Linka seine Spatennase über den Langstteich düsen lässt. Sein Modell-Speedboot – sicher eines der schnellsten auf dem Heimatgewässer des Schiffsmodellclubs Ahlen. Der hatte am Samstag zum Speedboottreffen geladen. Mit Thomas Linka und Michael Albing aus Castrop-Rauxel kamen noch zwei Dutzend weitere Speedfreaks mit ihren Flitzern zur Langst.

Was aber ist eine Spatennase? Oliver Neuperger, Vorsitzender des Modellclubs, weiß, worum es geht. „Das richtet sich nach der Bugform. Diese ist ähnlich einem Spaten geformt, daher der Name“, klärt der Chefmodellschiffer auf. Mit zwei Motoren je acht Pferdestärken ist das flache Geschoss bis zu 120 Stundenkilometer schnell. „Einiges zu schnell für den Teich“, bedauert der Castroper. So bleibt er bei Tempo 60 bis 70, denn das Wasser ist nicht wirklich glatt. Bei solchen Geschwindigkeiten kann es im ungünstigsten Fall zum Überschlag kommen. Gar nicht gut für Boot und Eigentümer. In dem Fall steht ein größeres, auch mit Elektromotor ausgestattetes Boot und zwei Mann-Besatzung bereit, um den Havaristen zu bergen.

Thomas Linka, Oliver Neuperger und Michael Albing (v.l.) freuen sich über gute Bedingungen in der Langst. Foto: Peter Schniederjürgen

Boot und Geschwindigkeit sind immer ein Thema. Entlang des Langst-Ufers haben die Modellkapitäne auch eine Auswahl ihrer Boote ausgestellt. Denn über das Hobby reden ist fast genauso schön, wie es praktisch auszuüben. So finden Manfred Klausen aus Dortmund, Bernd Heuser aus Lünen und Dominik Nägelein aus Beckum schnell ein Thema. „Die Verbindung von Modellbau und Geschwindigkeit finde ich sehr spannend“, gibt der Lünener an. Zurzeit noch ohne Boot ist er aber stark vom „Speedboot-Virus“ gefährdet.