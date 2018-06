Es kribbelte in den Fingern

Er hätte auch weitermachen können – rüstig genug ist er noch, wie er selbst sagt. Aber der Ruhestand lockte dann doch. Am Sonntagvormittag wurde er mit Messe und Empfang feierlich verabschiedet.

Ein Gottesdienst nur für ihn, das habe er aus der Bank heraus genossen, erklärte Bernhard Schnückel, als er die Kirche verließ. Allerdings mit Einschränkung: „In Fingern und Füßen hat es schon gekribbelt.“ Der Kirchenchor St. Cäcilia, den der Organist über Jahrzehnte geleitet hatte, sang genauso wie Juliane Wefers, die das Ave Maria vortrug. Auch die Solisten Susanne Mandelkow an der Flöte, Benjamin Jäger an der Trompete und Thomas Otterstedde an der Geige hatten ihn begeistert. „Einhundert Jahre saß ein Bernhard Schnückel an der Orgel“, erinnerte Pastor Hermann Honermann daran, dass der gleichnamige Vater schon in St. Pankratius in die Tasten griff.

Beim anschließenden Empfang im Pfarrheim gab es den „großen Bahnhof“ für Bernhard Schnückel. Pastor Michael Kroes erinnerte sich: Er sei auf die beiden über 90-jährigen Persönlichkeiten Bernhard Schnückel und den inzwischen verstorbenen Diakon Wolfgang Rüdiger schon zum Amtsantritt hingewiesen worden. „Beide lernte ich als hochaktiv kennen. Offenbar kann man in Vorhelm im kirchlichen Dienst gut alt werden“, fand der Pfarrer schnell Gefallen an diesem Gedanken. Er habe dann Bernhard Schnückel als dynamischen Organisten erlebt: „Sie gehen glatt als 70-Jähriger durch“, sagte Kroes. Als Dank überreichte der Geistliche die Cäcilienmedaille des Cäcilienverbandes der Diözese an Bernhard Schnückel, der sich verwundert zeigte: „Eine habe ich schon, die erste habe ich zum 90. Geburtstag bekommen.“

Pastor Michael Kroes zeichnete Bernhard Schnückel (l.) mit der Cäcilien-Medaille aus. Foto: Ralf Steinhorst

Die Kirchenchorvorsitzende Elisabeth Pöppelmann blickte noch einmal auf die langjährige Chorleitung Bernhard Schnückels zurück, die 1960 begann: „Schon damals warst du sehr kreativ und scheutest keine Mühen, mit dem Chor etwas zu wagen.“ Auch nachdem er die Chorleitung aufgab, sei Schnückel zur Begleitung an der Orgel immer noch zur Stelle gewesen. Verschiedene Gruppen bedankten sich ebenso mit Präsenten, so auch Heinrich Wördemann für die Schützen in Tönnishäuschen: „Danke, dass Sie nicht nur in Vorhelm rumgeorgelt haben!“, lachte er. Auch Josef Remmert bedankte sich im Namen der Dorfgemeinschaft. Die nämlich sei froh, dass es den Organisten so viele Jahre im Dorf gehabt habe.

Bernhard Schnückel zeigte sich tief beeindruckt von den Danksagungen und Geschenken. Der liebe Gott sei immer bei ihm gewesen und habe mit ihm gefühlt. Er hoffe, dass es noch lange so bleibt er noch das eine oder andere Mal die Orgel spielen kann: „Jetzt ist es ja vorbei, man muss ja auch mal Abschied nehmen.“