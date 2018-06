Grüne Paradiese zum Anfassen

Ein „grünes Paradies“ wünscht sich jeder. Quasi den perfekten Garten. Eine eigene kleine Welt, in der man entspannen und sich fallen lassen kann. Doch wie soll das dann konkret aussehen? Eher Kunstausstellung oder doch „Natur pur?“ Dass die Antwort auf diese Fragen sehr unterschiedlich ausfallen kann, sahen die zahlreichen Besucher am Sonntag beim diesjährigen „Tag der offenen Gärten“.

Bei perfektem Wetter fuhren Schaulustige oftmals mit dem Fahrrad die Stationen ab. Dort gab es zahlreiche Tipps, Anregungen, Blickfänger oder auch schlicht Kuriositäten, die für Staunen sorgten. Langweilig wurde es jedenfalls niemandem, denn es stellte sich kein „grünes Paradies“ wie das andere dar. So demonstrierten die Kleingärten in der Anlage Pattenmeicheln / Westfalenstolz etwa eindrucksvoll, wie man eine kunstvolle Gartengestaltung, einen hohen Freizeitwert und Gemüseanbau miteinander verbinden kann.

Tag der offenen Gärten 1/44 Blick in Ahlens offene Gärten Foto: Martin Feldhaus

„Für uns ist das einfach ein Hobby, das auch Entspannung mit sich bringt“, berichten Karla und Gerhard Koyro, in deren Garten es wächst und gedeiht. „Wie habt ihr die Tomaten so gut hinbekommen?“ fragt ein Besucher. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Geduldig erklären Koyros, worauf man beim Gemüseanbau achten muss. Im Nachbargarten wächst und gedeiht es ebenfalls. Nur ranken sich hier zwischen allerlei Dekoartikeln Weintrauben um ein Rankgerüst. Ende September werden hier schwarze Trauben zu sehen sein, aus denen Heinrich Kehm seinen eigenen Wein gewinnen will. Ein Vorhaben, das Andreas Linnemann als Besucher begeistert. Neben einigen Tipps vom Experten gibt es für Linnemann auch gleich einen Strauch der Pflanze mit auf den Weg. „Die werde ich jetzt einpflanzen“, freut sich der Gartenfreund über die Starthilfe auf dem Weg zum selbstangebauten Wein.

Ganz anders als die Kleingärten präsentiert sich den Besuchern hingegen der Garten von Familie Pampus am Händelweg. Gemüseanbau? Den gibt es hier nicht. Dafür aber jede Menge Kleinigkeiten, in denen die Liebe der Gartenbesitzer zum Detail zum Ausdruck kommt. Hier findet man eine Kuchenform mitten im Blumenbeet oder auch ein Ta­blett auf einem Ast. Auch ein alter Eimer lässt sich etwa mit Steinen befüllen und wie beiläufig in den Garten integrieren.

Ganz anders erscheint da schon der Garten der Familie Philips / Steven. Stauden, Sonnenblumen und Wildkräuter prägen neben Hochbeeten dieses Kleinod.

„Natur pur“ statt künstlerische Dekoration heißt es auch in einem anderen Garten an der Rolandstraße. Umgeben von einer freiwachsenden Hecke findet man hier einen weitgehend unberührten Garten vor. Insektenhotel inklusive. Gerade diese Vielfalt ist es jedoch am Sonntag, die viele Gäste begeistert. „Hier kann man sich jede Menge Anregungen holen“, erklärt beispielsweise Christa, was den „Tag der offenen Gärten“ für viele Besucher ausmacht.

Welche Anregungen dann umgesetzt werden, ist eine andere Frage. Denn wie das persönliche „Grüne Paradies“ aussieht muss letztlich jeder für sich beantworten. Nach dem diesjährigen „Tag der offenen Gärten“ ist die Antwort darauf aber vielleicht etwas Leichter zu finden.