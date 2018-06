Abflussprobleme auf dem Ring

Straßensperrungen in der Stadt – und wer muss sie ausbaden? Der Konrad-Adenauer-Ring. Als wenn es jetzt nicht schon genug wäre: Ab Mittwoch soll die innerstädtische Umgehung die Weststraße komplett übernehmen. Wie viel Mehrbelastung geht denn noch?

Knackpunkt: der Kreuzungsbereich Kapellenstraße. Er krankt an akuten Abflussproblemen. Wer aus der Stadt raus will, steht im Stau, zu Spitzenzeiten zurück bis zur Parkstraße. Vor der Ampelsteuerung sind derweil zwei Spuren weitestgehend frei. Die „geradeaus“ – und die „rechts“. Der Linksabbieger scheint mit seiner Schaltung aus dem Takt. Ist er auf Rot, zeigen die beiden anderen Abflüsse Grün. Doch die, die fahren könnten, kommen nicht auf ihre Spur, weil der Linksabbieger alle staut.

Weitere Zählungen – aktuell am Ring. Foto: Ulrich Gösmann

„Das Problem ist bekannt“, sagt Sandra Beermann, Sprecherin des Landesbetriebs Straßen NRW, auf Redaktionsanfrage. Die innerstädtischen Baustellen hätten die Ringsituation verschärft. Eine Lösung sei nicht einfach, die Ampel an die grüne Welle auf langer Ringstrecke gekoppelt. „Da kann man nicht einfach ein Programm ändern“, so Beermann. Das würde den Gegenverkehr beeinflussen – und auch andere Kreuzungen.

Von denen scheinen weitere nicht mehr richtig zu ticken. Am Knotenpunkt Warendorfer Straße warten Fahrzeuge phasenweise in alle Richtungen ungewöhnlich lange auf ein Grün, ohne dass auch nur eine Seite in Bewegung ist. Verschenkte Sekunden, in denen einiges hätte abfließen können. Die Kürze des Rechtsabbiegers vom Ring in die Stadt unmittelbar neben dem ehemaligen Thormannschen Geländes erweist sich immer mehr als zu kurz. Hier im Kleinen das gleiche Problem wie hinten an der Kreuzung Kapellenstraße: Erst mal draufkommen. Rückstaus blockieren den Abfluss.

Mit der Vollsperrung der Weststraße empfiehlt die Stadt ab Mittwoch den Konrad-Adenauer-Ring einmal mehr als Umleitungsstrecke über die ohnehin schon überlastete Kapellenstraße. Zum Glück ist die Richard-Wagner-Straße noch geöffnet. Die zunächst für den Mai in Aussicht gestellte Testsperrung lässt weiter auf sich warten. Ringnutzer danken es mit einem Schwenk durch das Wohnquartier. Die Anwohnerstraße ist als letzte Alternative zum Ring geblieben.

Und nun? „Ein Kollege wird sich das Ganze noch mal vor Ort anschauen“, lässt Sandra Beermann wissen. Die Stadt Ahlen verweist unterdessen auf die Zuständigkeit des Landesbetriebs, mit dem man über den Sachverhalt im Gespräch sei. „Verschiedene Lösungen sind denkbar, zurzeit aber noch nicht spruchreif“, sagt Stadtsprecher Frank Merschhaus. Aktuell liefen weitere Untersuchungen zu den Verkehrsbelastungen.