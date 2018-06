Bundesumweltministerin Svenja Schulze kündigt sich für Freitag 29. Juni, mit Blumensamen in Ahlen an. Zusammen mit der Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass und der Ahlener SPD wird der prominente Gast Blühmischungen im Rahmen der Kampagne „Zeit zum Aufblühen“ verteilen.

Die Aktion startet gegen 16.30 am Marienplatz. Anschließend wird ab 18 Uhr im Kleingartenverein Ahlen-Ost, Am Stockpiper 26, die Diskussionsveranstaltung „Biene & Co.: Summt der Kreis Warendorf?“ mit dem Vorsitzenden der NABU-NRW, Josef Tumbrinck, und weiteren Gästen – allerdings ohne die Ministerin – stattfinden.