Ahlen -

Zum dritten Mal veranstaltet der Bürgerausschuss zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) sein Sommerfest am „Hof Münsterland“. Die Organisatoren gaben jetzt den Termin bekannt: Am Samstag, 18. August, wird an der Krupp­straße im Industriegebiet Ost so einiges geboten.