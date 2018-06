D as gab es zuletzt vor 36 Jahren, 1982 in Spanien: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Sonntag ihr erstes Vorrundenspiel bei der WM in Russland ge­gen Mexiko verloren. Ein Dämpfer für die ohnehin bisher eher gebremste Euphorie im Land des noch amtierenden Weltmeisters. Aber nach wie vor hat die Elf von Jogi Löw alle Chancen, das Achtelfinale zu erreichen und weiter Kurs auf den „fünften Stern“ zu nehmen. Dafür braucht „Die Mannschaft“ allerdings jetzt erst recht auch die volle Rückendeckung aus der Heimat, vom „zwölften Mann“ vor dem Bildschirm oder der Leinwand.

Alles, was man zum Mitfiebern und Anfeuern, ob im heimischen Wohnzimmer oder beim Rudelgucken, benötigt, enthalten die zehn WM-Fan-Pakete, die unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit der Deutschen Post DHL exklusiv unter ihren Lesern verlosen kann. Dazu gehören natürlich ein großes Deutschland-Banner und ein Original-DFB-Fantrikot mit drei Streifen auf der Schulter und vier Sternen auf der Brust, Autofahne und Wimpelkette sowie diverse Utensilien, um auch akustisch für echte Stadionatmosphäre zu sorgen. Und wer sich mehr für gezackte kleine Kunstwerke als für Joshua Kimmichs Dribbelkünste interessiert, zieht mit der gelben Box ebenfalls einen Hauptgewinn an Land: ein Buch mit allen 2017 von der Deutschen Post herausgegebenen Briefmarken und Wertzeichen – unverbraucht. Allein diese Sammlung hat einen Wert von 70 Euro.

Um eines der zehn Fan-Pakete zu gewinnen, die unter allen richtigen Einsendungen ausgelost werden, müssen Sie folgende Frage beantworten: Gegen wen hat Deutschland 1982 sein WM-Auftaktspiel verloren? Schreiben Sie eine Postkarte an die Redaktion der „Westfälischen Nachrichten / Ahlener Zeitung“, Ostenmauer 1, 59227 Ahlen oder eine E-Mail an die Adresse aktion.ahlen@wn.de (Stichwort „Fanpaket“). Einsendeschluss ist am Freitag, 22. Juni, um 12 Uhr.