Mentz bedauerte, dass er dem Gremium nicht wie ursprünglich vorgesehen schon einen Plan A (Sanierung) und Plan B (Neubau auf dem heutigen Rathausareal oder an einem Alternativstandort) präsentieren konnte. „Das Zahlenwerk ist weitgehend fertiggestellt“, versicherte der Stadtbaurat und präzisierte „zu 90 Prozent“. Nicht die noch ausstehende Einigung über die Lizenzgebühren des Architekten sei das Problem, sondern die Abstimmung mit dem Denkmalschutz, führte Mentz auf Nachfragen von Karl-Heinz Meiwes (SPD) aus. In der nächsten Woche stehe ein weiteres Gespräch mit dem Bauministerium in Düsseldorf an. Auch die Frage eines möglichen Landeszuschusses für eine der beiden Varianten sei „noch nicht ansatzweise geklärt“. Im Übrigen sei der Stadt erst in der vergangenen Woche noch ein Alternativstandort im Innenstadtgebiet angeboten worden, was eine Prüfung nach den Kriterien, die der Rat vorgegeben habe, zusätzlich erschwert habe.

„Ich bemängele die fehlende Transparenz in diesem Verfahren“, kritisierte Petra Pähler-Paul (Die Grünen). Und das sowohl aus Sicht der Politik als auch aus Sicht der Bürger. Sie forderte Mentz auf, zumindest einen Zwischenbericht zu geben. Es sei wenig sinnvoll, eine halb fertige Arbeit vorzustellen, entgegnete der Stadtbaurat. Zugleich versicherte er, dass auch die Verwaltung an einem Höchstmaß an Bürgerbeteiligung interessiert sei und daher den Diskussionsprozess so transparent wie möglich gestalten wolle. Deshalb werde sie am 3. September zunächst der Rathauskommission und anschließend am 19. September dem Fachausschuss keine endgültigen Lösungen vorstellen, sondern nur Alternativen. In Abstimmung mit der Politik werde man geeignete Formate für die Bürgerbeteiligung entwickeln.

Auch Martina Maury (BMA) machte ihrer Unzufriedenheit über den schleppenden Planungsprozess Luft. „Ich weiß wirklich nicht, wie wir das hinkriegen sollen“, meinte sie und wies auf sich ständig verändernde Normen und Anforderungen sowie auf die galoppierende Kostenentwicklung auf dem Bausektor hin, die eine seriöse Kostenermittlung kaum zulasse. Diesen Unsicherheitsfaktor werde man berücksichtigen, versicherte Mentz.

Erhard Richard (CDU) erklärte, auch seine Fraktion habe sich etwas anderes gewünscht, aber schloss sich der fast flehentlichen Bitte des Stadtbaurates an, der Verwaltung noch acht Wochen Zeit zu geben, um ihre Hausaufgaben vollständig zu erfüllen. (Weiterer Bericht folgt.)