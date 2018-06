Kollision zwischen Pkw und Motorrad: Zwei verletzte Personen, eine davon schwer, meldet die Polizei nach einem Unfall, der sich am frühen Mittwochmorgen um 5.33 Uhr auf der Alleestraße ereignet hat. Ein 20-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Guissener Straße aus Richtung Ahlen kommend. An der Einmündung Alleestraße beabsichtigte er, nach links in Fahrtrichtung Beckum abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 29-jährigen Mannes aus Beckum. Dieser befuhr die Alleestraße aus Richtung Beckum kommend. Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall. Der 20-jährige Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, der Motorradfahrer schwer. Rettungskräfte brachten beide in nahe Krankenhäuser. Ein Abschleppdienst barg die Fahrzeuge von der Unfallstelle. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 8000 Euro. Einsatzkräfte sperrten die Alleestraße für etwas mehr als eine Stunde. Die Feuerwehr Ahlen und der Löschzug Dolberg waren zur Absicherung und Unterstützung des Rettungsdienstes vor Ort. Auslaufende Betriebsstoffe mussten abgebunden werden.