Kleiderstube ein Sanierungsfall

Sie helfen sozial schwachen Menschen, damit sie preiswert Bekleidung aus zweiter Hand kaufen können. Doch nun rufen die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kleiderstube der Pfarrcaritas St. Bartholomäus selbst um Hilfe. Ihr Domizil am Kirchplatz ist nicht nur zu eng, sondern auch veraltet. Deshalb suchen sie jetzt ein ebenerdiges Ladenlokal im Innenstadtbereich.

„Das Gebäude ist ein Sanierungsfall“, stellt Hildegard Wonnemann von der Kirchengemeinde St. Bartholomäus nüchtern fest. Allein schon die enge Holztreppe, die in den Verkaufsraum in der ersten Etage führt, ist gerade für ältere Menschen ein Hindernis. Sie kämen vielfach schon gar nicht mehr, weil sie Angst hätten, dort zu fallen. Barrierefreiheit? Fehlanzeige.

So sieht‘s von außen aus... Foto: Ralf Steinhorst

Die kann es auch nicht geben, das Gebäude platzt so schon aus allen Nähten. Gut 75 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Zu wenig, um ei­nen normalen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Dienstags von 15 bis 17 Uhr hat die Kleiderstube geöffnet, die Kunden können nur in kleinen Schüben hereingelassen werden, weil der Verkaufsraum sonst schnell überfüllt wäre. Was zu ei­nem weiteren Problem führt. „Einige Kunden möchten auch einfach nur zwischendurch mit den Ehrenamtlichen sprechen und ihr Herz ausschütten“, weiß Pfarrer Joseph Thota. Das aber ist aufgrund des Platzmangels kaum möglich.

In der Kleiderannahme, wo Sachspenden verarbeitet werden, sieht es nicht besser aus. Auch im Sommer werden Wintersachen angenommen und umgekehrt, aber die können nur jahreszeitlich abhängig auf Bügel aufgehängt im Verkaufsraum präsentiert werden. Der Platz für eine Zwischenlagerung fehlt – ein Dilemma.

...Und so von innen. Der Verkaufsraum beengt. Foto: Ralf Steinhorst

Die Kleiderkammer ist in Trägerschaft der Kirchengemeinde, dort geben die Ehrenamtlichen seit fünf Jahren keine Ruhe. Nun soll mit der Hilfe der Caritas im Dekanat Ahlen nach einer Lösung gesucht werden. Es gab auch schon lose Kontakte zu Hauseigentümern, daraus hat sich aber nichts Konkretes ergeben. Der Schritt an die Öffentlichkeit soll nun mehr Erfolg bringen.

„Eine Räumlichkeit mit Ladencharakter und Schaufenster wäre schön“, hat Sabine Holzkamp von der Caritas eine feste Vorstellung. Ebenerdig, damit die Kleiderkammer auch barrierefrei erreicht werden kann. Ohnehin würden die Ehrenamtlichen gerne wegkommen von der Atmosphäre einer Kleiderkammer hin zu einem Second-Hand-Shop.

Der Raum, in dem vorsortiert wird, ein Dauerbehelf. Foto: Ralf Steinhorst

Mindestens 100 Quadratmeter sollte das neue Ladenlokal haben. Wenn der Zuschnitt optimal ist, könnte dort auch ein Zimmer eingerichtet werden, wo die Caritas Beratungsgespräche führt.

Die Hoffnung, die an ansprechende neue Räumlichkeiten geknüpft ist, ist auch die, dass die Frequenz der Kunden zunimmt und so die Öffnungszeiten ausgebaut werden können. Bei besseren Arbeitsbedingungen sollte auch die Zahl der zurzeit acht Ehrenamtlichen erhöht werden können.

Über diese schmale Treppe geht‘s rauf in den Verkaufsraum. Foto: Ralf Steinhorst

Wer ein Ladenlokal anbieten möchte, kann sich bei Hildegard Wonnemann über das Pastoralbüro telefonisch unter Telefon 7 60 59 29 oder per E-Mail an wonnemann@bistum-muenster.de melden. Unter obiger Telefonnummer ist auch Pfarrer Dr. Ludger Kaulig Ansprechpartner.