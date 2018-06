Pähler-Paul zu Duhme: Kein Geheimnisverrat

Ahlen -

Kritische Fragen musste sich wie berichtet Stadtbaurat Andreas Mentz am Dienstag in der Sitzung des Stadtplanungs- und Bauausschusses nach seinem Sachstandsbericht zum Thema Rathaus gefallen lassen. Vor allem Grünenchefin Pe­tra Pähler-Paul und BMA-Ratsfrau Martina Maury bemängelten fehlende Transparenz in dem bisherigen Verfahren und äußerten Bedenken, dass eine nochmalige Zeitverzögerung eine mögliche Sanierung weiter verteuerten könnte.