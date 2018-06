Ahlens Innenstadt im Bann der Baustellen und Umleitungen: Mit der Vollsperrung der Weststraße zwischen Kunstmuseum und St. Vinzenz an der Kampstraße kam am Mittwochmorgen ein weiterer Sperrbezirk hinzu. Viele Autofahrer blinkten zwar noch, folgten dann aber der Ausschilderung über Kapellenstraße und Konrad-Adenauer-Ring. Oder – weil‘s kürzer ist – über die Richard-Wagner-Straße.

Die Stadt will die Umleitung bis Mitte August aufrecht erhalten. Vorher dürfte die in Verzug geratene Freigabe des neuen Ovalkreisels am Gebrüder-Kerkmann-Platz die innerstädtische Gesamtsituation wieder etwas entspannen.