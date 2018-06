Erste Weichen für Solarpark sind gestellt

Das Gelände des ehemaligen Schachts III des Bergwerks Westfalen in der Bauerschaft Guissen soll in einen Solarpark verwandelt werden. Der Beschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde am Dienstagnachmittag im Stadtplanungs- und Bauausschuss diskutiert – und einstimmig abgesegnet.

Die WES Green GmbH aus Trier hatte im Auftrag der Montan-Solar GmbH aus Ensdorf mit einem Schreiben vom 7. Mai an die Stadtverwaltung beantragt, den sogenannten „Solarpark Westfalen“ zu errichten. Die geplante Anlage mit einer Nennleistung unter Standard-Testbedingungen von insgesamt 2,25 Megawatt peak (MWp) soll – wie berichtet – aus insgesamt knapp 8000 Einzelmodulen bestehen, die mittels Leichtmetallkonstruktionen aufgeständert werden. Die überstellte Fläche beträgt dabei knapp 13 000 Quadratmeter, heißt es in dem Beschlussvorschlag.

Thomas Kampmann, der im Baudezernat den Bereich Stadtentwicklung, Stadtplanung und Denkmalpflege betreut, stellte die Details vor. „Die Anlage wird in drei Bauabschnitten errichtet“, erklärte er. „Trafos und Hauptverteilungen befinden sich noch auf dem Gelände.“ Eingespeist werde der erzeugte Strom in Absprache mit den Ahlener Stadtwerken am Meisterweg. „Es ist ein langer Weg bis dahin.“ Dennoch scheine es sich für den Investor zu rechnen.

Wie Thomas Kampmann erläuterte, sei die Firma bislang hauptsächlich im Saarland tätig gewesen. Dort lohne es sich aufgrund der erhöhten Sonnenscheindauer. „Jetzt sind die Flächen aber abgegrast, und die Investoren schlagen hier auf.“

Petra Pähler-Paul (Die Grünen) erinnerte sich daran, dass ihre Partei bereits vor Jahren einen Vorschlag eingebracht habe, Schacht III für Solarstromgewinnung zu nutzen – auch in Verbindung mit den Stadtwerken. Doch jene Idee sei nicht aufgegriffen worden. „Das ist bedauerlich“, meinte sie. „Die Stadtwerke haben eine große Chance vertan, denn das Ganze scheint doch lukrativ zu sein.“

Das ehemalige Eingangstor zu Schacht III an der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ob die Stadt durch die geplante Stromeinspeisung durch die Stadtwerke am Meisterweg eine außergewöhnliche Belastung zu stemmen haben, wollte Karl-Heinz Meiwes (SPD) wissen. Genaueres dazu konnte die Verwaltung jedoch noch nicht verkünden, da noch keine belastbaren Daten vorliegen.

Die Begrünung am Randbereich sprach Thomas Kozler (SPD) an. Seiner Meinung nach sollte die Photovoltaik-Anlage vom angrenzenden Radweg aus nicht sichtbar sein. Stadtplaner Markus Gantefort konnte ihn da beruhigen: „Für die Begrünung ist genügend Fläche vorhanden.“

Das ehemalige Gelände Schacht III des Bergwerks Westfalen mit einer Größe von 11,7 Hektar ist seit dem Jahr 2001 aus der Bergaufsicht entlassen. Die sogenannten Konversionsflächen sind nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bevorzugte Flächen zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen.

Bereits am 11. September 1989 hat der Rat der Stadt Ahlen die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 96 „Ferien- und Erholungsgelände Schacht III“ beschlossen. Bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans gab man dann der Photovoltaik den Vorzug.