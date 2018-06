Nicht ohne „Bremsbäume“

Das Problem der „Fremdparker“ in den Straßen nahe dem Krankenhaus und der Krankenpflegeschule beschäftigt viele Anwohner. Wie kommen wir auf unsere Grundstücke, wie wird der Verkehrsfluss behindert? Solche und ähnliche Fragen beherrschten die lebhafte Diskussion im voll besetzten Sitzungssaal II. Über die Richard-Wagner-Straße fließt ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs vom Ring in die Innenstadt ab, auch die Mozartstraße wird teilweise als Schleichweg benutzt. „Zurzeit können wir die angedachte Diagonalsperre an der Richard-Wagner-Straße gar nicht umsetzen“, führte Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, aus. Dann drohe der Verkehrskollaps. Das ändere sich nicht, solange die Weststraße gesperrt bleibt.

Bereits im Vorfeld gaben die Anwohner an, keinen Wert auf weitere Bäume oder Grünflächen im Verlauf der Straße zu legen. Doch so ganz ohne kommt die neue Straßenführung nicht aus. „Wir werden zum Abbremsen des Verkehrs nicht auf Bäume verzichten können“, stellte Reminghorst klar. So sei zum Beispiel im Bereich der Einmündung des Dietmar-Hahn-Weges eine Baumscheibe zur Sicherheit der Radfahrer unumgänglich. Parkflächen allein genügen nicht, denn sie sind nicht dauerhaft besetzt. Auch an den Straßeneinmündungen sind die „Bremsbäume“ nötig.

Blick in die Anwohnerversammlung. Foto: Peter Schniederjürgen

Gänzlich uneins waren sich wie schon in der vergangenen Woche die Anwohner der Schumannstraße auch die Anwohner der Mozartstraße über die zukünftige Ausbauart. Verkehrsberuhigt, also „Schrittgeschwindigkeit“ und etwa 27 Parkplätze, oder 30er-Zone mit rund 35 Parkplätzen? Die Ausbaukosten sind bei der 30er-Version mit rund 655 000 Euro gegenüber 730 000 Euro günstiger, da der Einmündungsbereich der Mozartstraße in die Richard-Wagner Straße bereits eine solche Zone ist. „Wir wollen jedoch keine Teilung der Mozart­straße in zwei Konzepte“, erklärte Reminghorst. Also keine Spielstraße im südlichen Teil und 30er-Zone im nördlichen Teil der Straße. Nun erwartet die Anwohner also Post mit der Bitte um Stellungnahme zur zukünftigen Straßengestaltung.

Aller guten Dinge sind drei: Am kommenden Donnerstag, 28. Juni, um 18 Uhr findet die letzte Bürgerinformationsveranstaltung für die Anwohner der Beet­ho­ven­straße statt.