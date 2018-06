Die meisten Wohneinheiten sollen auf dem Areal des bisherigen Baubetriebshofes, der im Laufe des kommendem Jahres an seinen neuen Standort am Güterbahnhof umziehen wird, und der ehemaligen Paul-Gerhardt-Schule entstehen. Hier können je nach Bauweise 70 bis 100 Wohnungen gebaut werden.

Im Bereich der Kernstadt hat die Stadt mehrere ehemalige Spielflächen veräußert und aus dem Verkauf insgesamt 228 000 Euro erlöst. Für das Jahr 2017 weist die Baufertigungsstatistik 170 Wohneinheiten für die Kernstadt aus, wobei sich darunter zwei Alteneinrichtungen mit 21 Einheiten an der Südstraße und mit 45 Einheiten im Herbrand befinden.

Für das Baugebiet Hammer Straße (ehemalige Gärtnerei Lodenkemper) liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor; nach der Altlastensanierung, die derzeit läuft, kann voraussichtlich noch im Sommer mit der Erschließung des Baugebietes mit 22 Wohneinheiten begonnen werden. Bebaut werden soll auch die Flüche der ehemaligen Hela-Radrennbahn an der Fritz-Reuter-Straße, wo rund 25 Wohneinheiten realisiert werden könnten. Zudem sollen an der Hansjakobstraße zwei Mehrfamilienhäuser gebaut werden.

Das Baugebiet „Handkamp“ wird derzeit seitens der Verwaltung für ein Bebauungsplanverfahren vorbereitet. Bis 2019 lassen sich dort 35 Wohnbaugrundstücke vermarkten, von denen sich 18 in städtischem Eigentum befinden.

Bis Oktober dieses Jahres soll das Bebauungsplanverfahren für die Fläche an der Robert-Koch-Straße / Richard-Wagner-Straße abgeschlossen sein. Für das Areal Am Stockpiper 132 bis 142 liegt der Stadt eine Genehmigung für die Errichtung von öffentlich gefördertem Wohnungsbau vor.

In Dolberg konzentrieren sich die Neubauvorhaben aktuell auf „Hases Wiese“ mit bis zu 35 Wohneinheiten. In Vorhelm verteilen sich die Neubauflächen auf mehrere Straßenzüge. So wurden an der Dornbreede fünf Baugrundstücke veräußert. An der Gartenstraße / Schulstraße ist ein mehrgeschossiges Wohnhaus mit 16 Wohneinheiten in Bau. Im Baugebiet „Zur Alwine“ können voraussichtlich fünf bis sechs Grundstücke bebaut werden. Eine weitere potenzielle Erschließungsfläche befindet sich an der Mühlenstraße.