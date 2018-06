Gericke: „Wir greifen durch“

Die CDU-Ortsunion Mitte-Nord traf sich am Mittwochabend, um ihre Vertreter für die Kreisversammlung im Herbst 2018 zu wählen. Als Gast hatte sie Landrat Dr. Olaf Gericke in das Restaurant „Posthalterey“ eingeladen, um sich vor allem über den Themenschwerpunkt „Sicherheit im Kreis Warendorf“ informieren zu lassen.

In seinem Tätigkeitsbericht nannte der Ortsunions-Vorsitzende Karl-Heinz Jonscher unter anderem zahlreiche Ortstermine, aus deren Ergebnissen anschließend einige Prüfungsaufträge an die Verwaltung hervorgingen. Die Zahl der Mitglieder konnte im vergangenen Jahr um vier auf 82 gesteigert werden. „Damit sind wir im Kreis die Ortsunion mit dem größten Zuwachs“, bilanzierte Karl-Heinz Jonscher erfreut.

Einen umfassenden Bericht zur Sicherheitslage im Kreis Warendorf legte Landrat Dr. Olaf Gericke vor. Er warnte davor, dass man mit der inneren Sicherheit nicht spielen und keine Angst verbreiten dürfe. Für den Kreis Warendorf habe er die Maßgabe: „Die Rechtsstaatlichkeit muss gewahrt bleiben, ob bei Migranten oder Deutschen – wir greifen durch.“ Dazu brachte er zahlreiche Beispiele, bei dem diese Ausgewogenheit deutlich wurde. Gerade auch ethnische Konflikte würden sehr intensiv beobachtet: „Diese Konflikte sollen in den Heimatländern ausgetragen werden und nicht bei uns!“

Ziel müsse es sein, bei Ängsten der Mitbürger ernst zu bleiben. Wobei der Kreis Warendorf polizeilich gut aufgestellt sei. Unter 47 Kreisen in NRW stehe er in der Kriminalitätsstatistik als sicherster Kreis im Münsterland an siebter Stelle. Die Zahl der Straftaten sei hier im vergangenen Jahr um zehn Prozent zum Vorjahr zurückgegangen, die Zahl der Einbrüche sogar um 54 Prozent. „Wir passen im Kreishaus auf, wir sind ein sicherer Kreis“, beendete Dr. Olaf Gericke seine Ausführungen.

Der Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzende Peter Lehmann gab einen Bericht zur aktuellen Fraktionsar­beit, der drei Themen umfasste. Bei der Rathausfrage zog er die Gründlichkeit der Schnelligkeit vor. Beim geplanten Gemeindezentrum St. Georg steigt die CDU nun in die Diskussion ein, von der er erwartet, dass sie konträr geführt werden wird. Zudem müsse Ahlen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, wobei er die Neugründung eines kommunalen Wohnbauunternehmens als Unterstützung favorisierte.

Für die CDU-Ortsunion Mitte-Nord werden Nick Drewer, Karl-Heinz Jonscher, Thomas Klotz, Dietmar Kupfernagel und Stefan Meißner an der CDU-Kreisversammlung teilnehmen. Ersatzkandidaten sind Norbert Heringloh-Poll, Klaus-Peter Hermes, Rudolf Jaschka sowie Ann-Sophie und Daniel Pachal.