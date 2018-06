IHK würdigt herausragende Leistungen

Aus dem 1993 gegründeten Institut mit acht Angestellten entwickelte sich ein erfolgreiches, unabhängiges, international aufgestelltes Beratungsunternehmen mit aktuell 40 Mitarbeitern.

Als Abteilungsleiter Industrie- und Unternehmensförderung der Industrie- und Handelskammer Nord-Westfalen überreichte Dr. Eckhard Göske der INFA-Geschäftsleitung eine Ehrenurkunde zum Jubiläum und würdigte damit die herausragende unternehmerische Leistung der INFA GmbH sowie ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region.

Vor 25 Jahren sahen Joachim Kröll (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf, i. R.), Professor Dr. Bernhard Gallenkemper (Wissenschaftlicher Leiter INFA) und Professor Dr. Manfred Lohse (Wissenschaftlicher Leiter INFA i. R.) die Forderung der Münsterlandkonferenz, ein Forschungs- und Beratungsinstitut mit den Schwerpunktbereichen Abfall- und Abwasserwirtschaft zu errichten, als Chance, das Fachwissen der Professoren einer breiteren Zielgruppe am Markt anzubieten. Hervorgegangen aus dem im September 1992 gegründeten INFA-ISFM e.V., ein Institut der Fachhochschule Münster, wurde im Juni 1993 das Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH gegründet. Acht Mitarbeiter wurden zunächst in den Räumen der Fachhochschule Münster untergebracht. Seit Mai 1995 hat das INFA seinen Sitz im Gründer- und Dienstleistungszentrum (GDZ) in Ahlen an der Beckumer Straße.

Wesentliche Schwerpunkte bilden die Beratungs- und Forschungsarbeit in den Bereichen umweltverträgliche Abfallverwertung und -beseitigung, Ressourcenwirtschaft, Entsorgungslogistik, Gebührensysteme, Managementberatung und Qualitätsmanagement mit den dazu gehörigen Grundlagenuntersuchungen und Organisationsberatungen. Abgerundet werden diese Tätigkeitsfelder durch umfassende Organisationsuntersuchungen für sämtliche Felder des Infrastruktur-Managements.

Für 400 Kunden und Partner ist das INFA flächendeckend in Deutschland und auch international (darunter Ägypten, Japan, Jordanien, Kuwait, Luxemburg, Österreich, Saudi-Arabien, Schweiz, Slowenien) tätig, bietet optimale Forschungs- und Beratungsleistungen und nehmen neue Herausforderungen bei der Entwicklung von innovativen Produkten und Leistungen an. Über 40 Mitarbeiter verschiedenster Disziplinen bilden hierzu ein solides Fundament. INFA-Geschäftsführer sind Professor Dr. Ingenieur Klaus Gellenbeck und Dr. Ingenieur Heinz-Josef Dornbusch.