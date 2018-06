Bauhof wächst über sich hinaus

Fast zwei Minuten lang ist inzwischen der Clip auf der Internetseite der Stadt Ahlen, der – aus Hunderten von Einzelbildern zusammengesetzt – eindrucksvoll im Zeitraffer zeigt, wie der neue Baubetriebshof auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs seit der Grundsteinlegung im März von Tag zu Tag mehr Gestalt annimmt. Demnächst muss die Webcam wohl neu ausgerichtet werden, denn der Bauhof wird buchstäblich über sich hinauswachsen. Das Verwaltungsgebäude, bisher dreigeschossig geplant, soll um eine vierte Etage aufgestockt werden, damit nun doch der komplette Fachbereich 8 (ZGM – Zen­trales Gebäudemanagement) an den Ostberg umziehen kann. Die zusätzlichen Kosten sind mit rund 1,8 Millionen Euro veranschlagt.

Eine statische Vorrüstung des Verwaltungsgebäudes für eine mögliche vierte Etage war bereits Bestandteil des Ratsbeschlusses für den Neubau des Baubetriebs- und Wertstoffhofes im Juli 2016. Schon damals gab es – mit der ungelösten „Rathausfrage“ im Hinterkopf – die Überlegung, die technischen Verwaltungsbereiche aus dem Tief- und Hochbaubereich an einer Stelle zu bündeln. Konkret geplant wurde dann jedoch zunächst nur die Unterbringung der Werkstätten des ZGM auf dem künftigen Bauhofareal.

Später würde es deutlich teurer

Angesichts der galoppierenden Baupreisentwicklung schlägt die Verwaltung aber jetzt kurzfristig vor, auch die kaufmännische und die technische Abteilung des ZGM sowie die im Aufbau befindliche Gruppe Haustechnik dorthin zu verfrachten. Würde man zunächst nur die Gebäudehülle für ein drittes Obergeschoss schaffen – auch diese Variante hatten die Planer in Betracht gezogen – oder die Aufstockung gar erst in einigen Jahren vornehmen, wären die Kosten deutlich höher zu veranschlagen, um bis zu 600 000 Euro, Preissteigerungen noch nicht eingerechnet.

„Positive Aspekte“, heißt es in einer Vorlage, mit der sich als erstes Gremium am kommenden Montag, 25. Juni, der Betriebsausschuss befassen wird, hätte eine vorzeitige Verlagerung des ZGM auch im Hinblick auf den weiteren Planungsprozess zur Zukunft des Rathauses, und zwar sowohl im Falle einer Sanierung wie mehr noch, wenn „Plan B“ zum Tragen kommen sollte. Die Kostenersparnis bei einem Neubau, der um ca. 600 Quadratmeter kleiner ausfallen könnte, betrüge 1,6 Millionen Euro, hat die Verwaltung ausgerechnet.

Bauzeit verlängert sich um vier Monate

Die zusätzliche Etage des Verwaltungsgebäudes am neuen Bauhof wird eine Bruttofläche von 766 Qua­dratmeter haben. Vorgesehen sind etwa 15 Einzel- und Doppelbüros mit insgesamt 26 Arbeitsplätzen sowie zwei Besprechungsräume. Im Detail ist der Belegungsplan aber noch nicht festgezurrt.

Der Zeitdruck, unter dem die Politik die Angelegenheit bis zur Sommerpause beraten und entscheiden muss, ergibt sich aus dem Baufortschritt. Der Rohbau des Gebäudes ist so weit gediehen, dass in etwa sechs Wochen den „Point of no return“ erreicht sein wird. Im Idealfall sollen die Arbeiten an der vierten Etage am 17. August beginnen. Die Gesamtbauzeit der Maßnahme wird sich voraussichtlich um gut vier Monate verlängern. Im Zeitraffer werden es nur ein paar Sekunden sein.