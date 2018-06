Das Sommermärchen spielt in St. Petersburg

Mit Ägyptern haben sie gekickert, mit Amerikanern in einer Bar gefeiert, am Donnerstagabend sind zwei Ahlener bei einer russischen Familie zu Gast. Vorab schicken Tom Gramatke und Jörg Schachten Grüße aus St. Petersburg rüber in ihre Heimatstadt. Keine fünf Tage im Gastgeberland der WM, wähnen sich beide im nächsten Sommermärchen – eingefangen und verzaubert von einer Begeisterung, die sie in dieser Emotionalität nicht erwartet hätten.

Am Samstag landeten sie für drei Tage in Moskau, wollten eigentlich das deutsche Spiel im Stadion hautnah miterleben. „Hat leider nicht funktioniert. Oder besser zum Glück nicht . . .“, sagt Tom Gramatke am Donnerstag im Redaktionsgespräch – und schmunzelt. 800 Euro für ein Ticket auf dem Schwarzmarkt? Die Ahlener mischten sich lieber unter 40 000 Fußballgegeisterte auf dem offiziellen FIFA-Fanfest mitten in Moskau. „Das war ein Traum“, schwärmt der 52-Jährige. Und die richtige Entscheidung, wie sich nach dem Abpfiff zeigte. Deutsche Fans – sie seien in der Masse kaum auszumachen gewesen – und auch sonst recht rar und ruhig. „Wir sind eh nicht so das Partyvolk“, weiß der Bayern-Fan, der sonst auch auf Champions-Tour durch Europa pilgert. Süd- und Mittelamerikaner, allen voran aber die Südafrikaner, die nicht einmal am Turnier beteiligt seien, würden zeigen, wie man feiert. Und plötzlich allgegenwärtig: Mexikaner. „Die waren uns ganz lieb, bis sie gewonnen haben“, scherzt Gramatke.

Überall begeisterte Menschen. Und zwei Ahlener mittendrin. Foto: privat

Dienstag ging‘s rüber nach St. Petersburg. Morgen Abend zum ersten Mal ins Stadion: Die Begegnung Brasilien gegen Costa Rica soll dann auch das einzige Spiel sein, für das Tickets zu einem erschwinglichen Kurs zu bekommen waren. „Wir wollten ursprünglich noch nach Sotschi“, lässt der WM-Weltenbummler wissen. Doch das sei in der Kürze der Zeit zu weit – und St. Petersburg zu schade, um schon wieder die Koffer zu packen. In dem übrigens auch Fanartikel aus der Heimat mitreisen: Ein Schal von Rot-Weiß Ahlen und die Flagge der Stadt sind mit dabei, wenn es auf die Fanmeilen geht. So wie am Dienstagabend, als mit den Russen der Sieg gegen Saudi Arabien gefeiert wurde. Reaktionen auf die Ahlen-Anhängsel? Keine. Aber über ihre Flagge aus der ehemaligen Sowjetunion kamen die Westfalen schnell ins Gespräch. „Viele freuten sich, sie zu sehen. Sie wollen die alten Verhältnisse zurück“, lässt der Mann aus der städtischen Ordnungsabteilung wissen.

Vor zwei Jahren waren die beiden Fußballfreunde noch bei der Europameisterschaft in Frankreich. Doch das, was sie hier auf Russlands Straßen und Plätzen erleben, sei kein Vergleich. „Es gibt kein größeres internationales Event“, schwärmt Tom Gramatke. „Wir gehen abends mit einem Lachen ins Bett.“

Neue Kontakte. Neues Foto... Foto: privat

Fußball ist nicht alles: Von einem deutschsprachigen Reiseführer lassen sich die WM-Touristen St. Petersburg zeigen. In zivil, ohne Trikots. Irgendwann sei auch mal gut. Über russische Freunde in Ahlen wurden vorab Kontakte zu einer Familie in St. Petersburg aufgenommen, zu der sie am Abend zum Essen eingeladen sind. Das Spiel der Deutschen werden sie sich am Samstag beim Public Viewing anschauen, ehe es am Sonntag zurück ins Land des amtierenden Weltmeisters geht. Vielleicht erwartet sie dann nach dem Schweden-Kick die Begeisterung, die hierzulande noch nicht zünden will.

Aus St. Petersburg zu guter Letzt noch die Titelfrage: Wer wird‘s? Jörg Schachten sieht Frankreich vorne, Tom Gramatke die Brasilianer, die die Deutschen im Achtelfinale nach Hause schicken.