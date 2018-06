Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstag zwischen 16.30 und 17 Uhr auf einem Spielplatz an der Essenbrede ereignete. Hier spielten vier Kinder im Alter von neun bis elf Jahren. Kurz darauf näherten sich drei Jugendliche mit Mountainbikes und betraten den Spielplatz. Dabei zog einer der Jugendlichen eine schwarze Waffe und zielte auf die Kinder. Als eines der Kinder angab, die Polizei zu verständigen, drohte der Jugendliche. Danach flüchteten die Unbekannten in ein nahegelegenes Waldstück. Ein älteres Ehepaar soll diesen Vorfall beobachtet haben. Es wird gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 96 50, zu melden.