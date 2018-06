Rosen zum Chorleiter-Abschied

Zum Ende des ersten Teils des Sommerkonzerts von St. Michael flossen Tränen. Für Wilfried Thorwesten war es das letzte Sommerkonzert. Der Musiklehrer und Chorleiter geht in den Ruhestand, wie Schulleiterin Mechtild Frisch bereits zu Beginn des Konzerts mitteilte. Nach dem letzten Stück vor der Pause dankten die Mitglieder des Schulchors „Cantemus“, der aus Schülern und Lehrkräften besteht, für die jahrelange gute Zusammenarbeit.

Zum Abschied gab es eine Kaffeetasse mit Noten und von jedem Chormitglied eine Rose, was Winfried Thorwesten einige kleine Tränen in die Augen trieb. Der Chorleiter schloss später ein Wiedersehen nicht aus. Dafür solle aber mindestens ein Jahr vergehen.

Bei ihrer Begrüßung machte Schulleiterin Mechtild Frisch darauf aufmerksam, dass dieses Konzert der erste große Auftritt für die Sänger des fünften Jahrgangs sei. Als zweiten großen Höhepunkt kündigte sie den Auftritt der Schul-Big-Band nach der Pause an.

Das Sommerkonzert bot eine Mischung aus Pop-Musik und etwas Klassik. Beeindruckend war der mehrfache Kanon-Gesang, wie gleich zu Beginn. Die jüngsten Akteure auf der Bühne beendeten ihren Auftritt mit dem durchaus sozialkritischen Lied „Wir sind Kinder einer Erde“.

Die Gesangsklasse des siebten Jahrgangs begann mit der ersten von drei Versionen des „Beatles“-Welthits „Yesterday“. Wilfried Thorwesten betonte, dass alle Versionen anders klingen würden und einmal sei der Rhythmus verändert worden. Es folgte „Love Me Tender“ von Elvis Presley.

Rosen für Wilfried Thorwesten. Foto: Reinhard Baldauf

„Alles nur geklaut“ der „Prinzen“ war das erste Lied des Schulchors „Chorissimo“. Dann waren die „Fab Four“ wieder an der Reihe. Doch das „Love“ in „All You Need Is Love“ klang stakkatohaft abgehackt, was nicht der Intention der „Beatles“ bei diesem Song entsprechen dürfte. Neben den Hits der „Beatles“ erklangen auch Songs von „Abba“. Der Schulchor „Cantemus“ startete mit dem hebräischen Friedenslied „Shalom aleichem“ aus Israel, gefolgt von Klassik. Das „Deutsche Magnificat“ von Heinrich Schütz von 1657 erklang vierstimmig und wurde von Alt sowie Jung mit viel Applaus bedacht. In einem vierstimmigen Chor-Arrangement war dann wieder „Yesterday“ an der Reihe. Hier tat sich Sopran-Solistin Dana Hillebrand hervor. Wie eine der großen Opernsängerinnen schmetterte sie ihren Part in die Aula – bemerkenswert. Noch einmal vierstimmig wurde es mit „Fix You“ von „Coldplay“.

Die Big-Band eröffnete den zweiten Teil des Sommerkonzerts mit „Yesterday“ als Ballade für Symphonisches Blasorchester. Zum Auftritt der Band gehörten ebenfalls mit „Game Of Thrones“ und zum Abschluss „The Star Wars Saga“ zwei Filmmusiken. Die Abiturienten der Big-Band von St. Michael, Monja Schlautmann, Christin Dornscheidt, Laura Middrup, Anna Schlüter, Pauline Waniek und Max Remmert sowie Mark Hunkemöller glänzten mit einem Arrangement von „The Winner Takes It All“ der schwedischen Pop-Gruppe „Abba“.