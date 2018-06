„Glashaus“ – ganz ihr Ding

Erwachsene waren am Donnerstagnachmittag im „Glashaus“ entgegen eigenen Regeln ausdrücklich erwünscht. Ein Abstecher auf dem Weg zur Sitzung drei Etagen höher zeigte den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses im Foyer des Zeppelin-Carrees, was Jugendliche gestanzt kriegen, wenn man sie nur machen lässt. Ein Projekt frei von pädagogischer Betreuung, basierend auf 100 Prozent Eigenverantwortung. Und siehe da: Es funktioniert.

Die, die in kleiner Runde auf Sofas saßen und sich die Sightseeing-Tour des Fachgremiums gefallen ließen, hießen mit einer aktuellen Erfolgsmeldung willkommen: 700 Zuschauer zuletzt beim ersten Jugendkinotag. Wow! Über Grundlegendes zum selbstverwalteten Kunst- und Kulturraum informierte Wegbegleiterin Petra Pähler-Paul dann oben im Gremium. Aus dem Innosozial-Projekt KAI (Kultur all inclusive) heraus habe eine Frage alles ans Laufen gebracht: „Könnt ihr uns nicht einen Raum zur Verfügung stellen, wo wir unser Ding machen?“

Raum gefunden – Ding gemacht. 5000 Euro Startkapital und drei Wochen Knochenarbeit hätten aus einer Idee eine Initiative gemacht. „Aus dem Renovierungsteam hat sich gleich ein Leitungsteam entwickelt“, berichtete die grüne Ratsfrau – und ging ins Detail: Geputzt werde selbst, sogar durchs Foyer gefegt, in dem die Bühne steht, auf dem gerade erst der „Open stage“-Tanzmarathon steppte. Vom Veranstaltungsmanagement bis zu Buchhaltung seien die Jugendlichen ganz sich selbst überlassen. Ein kleines eigenes Budget ermögliche, selbst Veranstaltungen zu initiieren. Wobei hinter der mittelfristigen Finanzierung noch ein Fragezeichen stehe. „Wir haben einen Antrag an die Aktion Mensch gestellt. Der ist noch nicht bewilligt. Es geht im Moment voll ins eigene Risiko.“ Und: „Wir wollten die Initiative der Jugendlichen gleich aufgreifen und sie nicht monatelang warten lassen.“ Wer weiß, ob‘s dann noch was geworden wäre. . .

Eigentlich zu alt,aber trotzdem willkommen: die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses im „Glashaus“. Foto: Ulrich Gösmann

Die Spannbreite der wöchentlichen Angebote könnte kaum breiter sein: Ob Netflix-Abende, Handarbeitsrunden unter der Headline „Wir bringen uns gegenseitig Stricken bei“ bis hin zu Begegnungsrunden mit Flüchtlingen. Was läuft, werde über „Whats-App“-Gruppen kommuniziert und verbreite sich rasend schnell auf den Schulhöfen.

Innosozial nutzte den Tagesordnungspunkt „Glashaus“, um dem Fachausschuss seine Projekte im Bereich der Jugendarbeit insgesamt vorzustellen. Das zielgreifende Konzept, so Geschäftsführer Dietmar Zöller in seinem Fazit, setze auf Eigeninitiative, Freiwilligkeit, Anbindung an Freizeit- sowie Bildungsinteressen und kooperiere mit anderen Anbietern aus dem Bereich Jugendarbeit. Wöchentlich würden 250 Jungen und Mädchen regelmäßig erreicht. Darüber hinaus beteiligten sich 1000 Kinder im Laufe eines Jahres an Projekten. Zöller betonte den präventiven Aspekt durch das Erkennen von Auffälligkeiten und nachgehenden Maßnahmen.