Container sollen die größte Raumnot lindern

„Es ist doch eigentlich ein erfreuliches Thema“, leitete Gabi Duhme (SPD) als Vorsitzende am Donnerstagabend die Beratung über die Betreuungssituation in den Ahlener Kindergärten in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses in den Räumen von Innosozial im Zeppelin-Carree ein. Doch die angespannte Situation in den Kindergärten hat auch ihre Schattenseiten.

Um die größten Versorgungslücken zum neuen Kindergartenjahr zu schließen, müssen behelfsmäßig Container aufgestellt werden, verdeutlichte André Deppe als zuständiger Gruppenleiter im Rathaus. In Vorhelm sind die Gespräche über den Neubau einer Einrichtung für drei Gruppen – wie berichtet – am weitesten vorangeschritten. Dort will ein Investor einen Kindergarten errichten und das fertige Gebäude anschließend einem Betreiber übergeben. Die Verträge ständen kurz vor ihrem Abschluss, so Deppe. Vorübergehend soll am katholischen Kindergarten St. Marien in Vorhelm ein Container aufgestellt werden.

In Dolberg sei die Situation nicht ganz so prekär, aber auch hier müsse eine halbe Kindergruppe mehr eingerichtet werden, die zunächst im Turnraum des Kindergartens St. Lambertus untergebracht werden soll. Der Turnraum soll temporär in einen Container verlegt werden.

Auch der städtische Kindergarten „Milchzahn“ platzt aus allen Nähten. Weil hier der Turnraum dringend für die Kinder benötigt wird, soll für die fünfte Gruppe ein Container aufgestellt werden.

Insgesamt habe sich die Betreuungssituation im gesamten Stadtgebiet verschärft, führte Deppe aus. Das sei wesentlich darauf zurückzuführen, dass sich die Eltern entschlössen, ihre Kinder immer früher in die Kita zu geben. Was früher für die Kinder ab drei gegolten habe, treffe heute für die Kinder ab zwei und zum Teil auch ab eins zu. André Deppe führte das auf die Situation in den Familien zurück, in denen die Mütter, die zumeist noch zu Hause blieben, früher wieder in ihren Beruf oder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren würden. „Wir haben das hier gar nicht zu bewerten“, meinte er, sondern die Stadt müsse lediglich die Rahmenbedingungen für das veränderte Arbeitsverhalten schaffen. Erforderlich seien sowohl neue U3- als auch U2-Plätze.