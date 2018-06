Sand weckt Strandgefühle in der Stadt

Das Timing stimmte: Rechtzeitig zum kalendarischen Sommeranfang präsentierte das Bürgerzentrum Schuhfabrik sein „Fernweh“-Sommerprogramm. Dazu werden auf dem Parkplatz hinter der Terrasse einige Tonnen Sand zum „Copaca-Büz“ aufgeschüttet. „Ein Stück Strand mitten in der Stadt“, freute sich Theo Heming, dessen Handschrift das Programm trägt.

Das zeichnet sich erneut durch Internationalität aus, wenn Musiker aus Russland, Mexiko, Chile und Deutschland ihre Visitenkarte in Ahlen abgeben. Auch die beiden Filme, die auf der Großleinwand gezeigt werden, setzen die Reise um die Welt fort. Und die junge Welt im Kleinen gibt sich beim Streetbasketball-Turnier am 28. Juli ein Stelldichein.

Der Fernweh-Startschuss fällt bereits am 21. Juli mit Nico Maléon und seiner jungen Band, die einen frischen, unkonventionellen Mix aus Hip Hop, Rock, Reggae und Trova präsentieren. Im Mai 2017 debütierte der mexikanische Sänger und Komponist mit seinem Album „El Azar des Los Dias“.

Einen musikalischen Raubüberfall auf die Folklore der Welt planen die Musiker der „Hop Stop Banda“ am 28. Juli. Die multikulturelle Gruppe mit russischen, chilenischen und deutschen Wurzeln präsentiert einen melodisch-schrägen Folk-Mix. Am 4. August verbreitet das deutsche Tone-Fish-Trio Fernweh, das mit Flöte, Gitarre, Bouzouki, Cajon / Snare und Bass besetzt ist, mit seinen keltisch klingenden Liedern, die es aber nicht sind, bei den Zuhörern gute Laune. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr

Während überall in der Welt wieder Zäune und Mauern hochgezogen werden, zeigen Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser, wie sich kulturelle Grenzen überwinden lassen. In ihrer Doku „weit.“, die am 18. August über die Großleinwand flimmern wird, berichten sie über ihre Weltreise, zu der sie 2013 aufbrachen und nach mehr als drei Jahren als Familie – unterwegs wurde ihr Sohn Bruno geboren – zurückkehrten. Um das aktuelle Thema Flucht und neue Heimat geht es in dem zweiten Film „Nur wir drei gemeinsam“ des französischen Schauspielers und Entertainers Kheiron, der in der Tragikkomödie seinen eigenen Vater spielt, der mit seiner Familie im Iran des Ayatollah Khomeini vor dessen Schergen nach Frankreich flieht, um dort ein neues Leben zu beginnen. Das Open-Air-Kino beginnt jeweils um 21.30 Uhr.

„Ohne die freundliche Unterstützung durch unsere Sponsoren wäre ein so anspruchsvolles Programm nicht möglich“, erklärte Heming. Für die Sparkasse Münsterland-Ost und die Volksbank unterstrichen Astrid Eckel und Michael Vorderbrüggen, dass es ihren Instituten wichtig sei, dieses niedrigschwellige Angebot weiter zu unterstützen. Als Sponsoren mit dabei sind auch die Westfälischen Rohrwerke (WRW), das Autohaus Renault Teufel, der Bioladen, „Promedia“, BKT-Küchen in Neubeckum, das Cinema sowie das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat.

Die Büz-Geschäftsführerin Christiane Busmann nahm dieses Bekenntnis zum Sponsoring zum Anlass, auf den kürzlich verstorbenen früheren Frankfurter Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann hinzuweisen, der einer der Vorreiter für die Öffnung von Kultureinrichtungen für ein breites Publikum war und eine Kultur für alle propagierte.