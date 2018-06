„Die CDU ist als Erste am Zuge“

Bei den Sozialdemokraten brodelte es. In der jüngsten Fraktionssitzung am Mittwoch machten einige Mitglieder ihrem Ärger darüber Luft, sozusagen im Schnelldurchlauf einige millionenschwere Entscheidungen einfach abnicken zu sollen. „So geht das nicht“, fasst Vorsitzende Gabi Duhme die Meinung ihrer Fraktion im Redaktionsgespräch zusammen.

Im Wege der Dringlichkeit soll die Politik über zwei Vorhaben entscheiden, die erhebliche Kosten nach sich ziehen. Nachdem bei der Vorbereitung für die Erschließung der Jahnwiese festgestellt wurde, dass das Gelände früher als Schutthalde benutzt worden ist, muss der Untergrund saniert werden. Geschätzte Kosten: eine Million Euro. Und beim Baubetriebshof will die Stadt noch einmal aus freien Stücken drauflegen: ein weiteres Geschoss, um dort den gesamten Fachbereich 8 (Zentrales Gebäudemanagement) unterzubringen. Mehrkosten: 1,8 Millionen Euro.

„Uns lag bei der Fraktionssitzung am Mittwoch noch nicht einmal die Verwaltungsvorlage vor“, schimpft Duhme. Unter solchen Voraussetzungen könne man von den Vertretern im Fachausschuss, geschweige von der Gesamtfraktion, kein positives Votum erwarten. Deshalb werde man in der Sitzung des Betriebsausschusses am kommenden Montag Beratungsbedarf anmelden. Und mit Blickrichtung Bürgermeister fügt sie hinzu, dass stillschweigende Kenntnisnahme in der interfraktionellen Runde nicht gleich Zustimmung bedeute.

Duhme sieht freilich auch Vorteile in der Aufstockung: „Das erleichtert uns, das Technische Rathaus freizuziehen.“ Es entspreche in keiner Weise mehr heutigen Ansprüchen an Verwaltungsgebäude. Duhme legt zugleich Wert auf die Feststellung, dass auch eine mögliche Zustimmung keine Vorentscheidung für einen Plan B für das Rathaus, also einen Neubau, bedeute.

Auch zum Thema Jahnwiese hat die SPD noch einige Fragen, die die Verwaltung beantworten müsse. Es gehe schließlich um viel Geld.

„Wir hatten am Mittwoch auch Gäste“, berichtet die SPD-Fraktionschefin weiter. So hätten Vertreter der Syrisch-Orthodoxen Gemeinde St. Georg wie anschließend auch die Interessengemeinschaft der Gegner ihre Standpunkte vorgetragen. Die Gespräche seien erfreulich sachlich gewesen, meint Duhme, und hätten sich wohltuend von so manchen Äußerungen im Vorfeld abgehoben. Auch die Anliegen der Anwohner seien durchaus verständlich. „Ich sehe aber als Vorsitzende der zweitstärksten Fraktion im Rat zunächst die CDU als stärkste Fraktion am Zug“, erklärt Duhme und betont, dass die SPD nicht daran denke, für die CDU die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Daher erwarte sie von den Christdemokraten ein klares Signal in Bezug auf das Bauvorhaben. Die hätten sich ihres Wissens ohnehin schon längst festgelegt.