Gemeinden weisen Zukunftsweg

„Sie sind einer von den Kritikern, welche die brennenden Probleme sehen“, begrüßte Vorstandsmitglied Josef Henneke den Geistlichen, der von 1974 bis 1978 in St. Josef – direkt nach seiner Priesterweihe als Kaplan unter Pfarrer Karl Lenfers – tätig war. Damit hat er das „Ahlener Modell“ mitgestaltet, das jungen Männern einen Weg anbot, auch ohne Abitur Priester werden zu können: „Ich habe immer vom Ahlener Experiment gesprochen“, sagte Funke.

Brennende Themen gebe es viele, erwiderte der Pfarrer, der seit Sommer vorigen Jahres seinen Ruhestand in Drensteinfurt verbringt, und hatte einen allgemeinen Lösungsansatz parat: „Die Zukunft der Kirche wird in den Gemeinden entschieden.“ Deshalb sei es eine zentrale Frage, wie mit den Gemeinden umgegangen wird. Schon in der Apostelgeschichte wurde im Denken vor Ort zugesehen, wie man „den Laden zusammenhalten“ könne.

Damit hängt heute auch der Priestermangel zusammen, bei dem die drei Grundvoraussetzungen – männlich, unverheiratet und mit Abitur – zum Priestertum Bedingung sind. Dass man beim „Ahlener Modell“ von Seiten der Kirche nur Korrekturen hinsichtlich des Abiturs vornehmen wollte, machte ihn nachdenklich. Auch Veränderungen bei den anderen Grundvoraussetzungen seien zwingend nötig.

Zum Beispiel in der Frauenfrage. Dort mache die Kirche nach Ansicht Funkes viele Fehler: „Man kann nicht sagen, Frauen haben die gleiche Würde, aber nicht die gleichen Rechte.“ Solche Dogmen seien weder theologisch haltbar noch menschlich tragbar. Die katholische Kirche solle sich fragen, was der Heilige Geist damit sagen wolle, warum es Priestermangel gibt – Karl Lenfers habe schon damals mit dem Ahlener Modell versucht, darauf eine Antwort zu geben, auch wenn er dabei nur eine Säule gekippt hat.

Auch den Reichtum vieler Diözesen hatte Pfarrer Funke im Visier, ist doch die deutsche Kirche die reichste der Welt: „Schon Jesus hatte eine gewisse Skepsis zur Geldkirche.“ Es müsse weltweit einen Bistumsfinanzausgleich geben, aber der sei nicht einmal in Deutschland möglich. Einer von vielen Punkten, in der die Glaubwürdigkeit in der Kirche entscheidend ist.